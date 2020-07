Ozark : la saison 4 sera la dernière pour la série Netflix

"Ozark" vient d’être renouvelée pour une saison 4 par Netflix. Il s’agira de la dernière de la série lancée en 2017. On ne sait pas encore quand elle sera disponible sur la plateforme de streaming.

L’intrigue d’Ozark

L’histoire d’Ozark se concentre sur Marty Byrde, un conseiller financier de Chicago qui blanchit de l’argent pour un baron de la drogue à la tête du deuxième plus gros cartel du Mexique. Après la trahison de son partenaire, Marty est forcé de déménager de Chicago avec sa femme Wendy et leurs deux enfants. La famille se retrouve alors aux monts Ozarks, une région située en plein cœur de l’Amérique. Mais alors qu’il pensait avoir échappé à ses problèmes, Marty s’y retrouve malgré lui en concurrence avec un dealer local et une petite bande de voyous. En plus de cela, il doit éviter d’attirer l’attention d’un agent du FBI sur ses traces. Ozark a été créée par Bill Dubuque et Mark Williams. Jason Bateman y joue Marty Byrde, tandis que sa femme Wendy est incarnée par Laura Linney. Leurs deux enfants, Charlotte et Jonah, sont interprétés par Sofia Hublitz et Skylar Gaertner. Julia Garner, Jordana Spiro et Esai Morales font aussi partie de la distribution.

Ozark saison 4 sera plus longue que les autres

En annonçant le renouvellement d’Ozark pour une quatrième et dernière saison, Netflix a précisé qu'elle sera plus longue que les autres, puisqu’elle contiendra quatorze épisodes au lieu de 10. Si l’on ne connaît pas encore sa date de sortie, on sait qu’elle sera disponible en deux temps, puisque les sept premiers épisodes sortiront à une première date avant que les sept derniers de la série ne soient diffusés plus tard. La nouvelle de la fin d’Ozark après seulement quatre saisons est assez surprenante puisque la série marche bien depuis son lancement. Mais les séries trop longues perdent régulièrement en qualité au fil du temps, et les scénaristes d’Ozark auront donc l’occasion de bien terminer le show sans avoir à sa soucier de développer une histoire trop longue.

L’acteur principal et le showrunner d’Ozark réagissent à la nouvelle

Jason Bateman, la star d’Ozark, a réagi à la nouvelle du renouvellement de la série dans un communiqué relayé par TVLine, promettant de la finir avec éclat :

Une saison à la longueur plus importante signifie des problèmes plus importants pour les Byrdes. Je suis impatient de terminer fort.

Chris Mundy, le showrunner d’Ozark a aussi réagi à la nouvelle :

On est vraiment contents que Netflix ait reconnu l’importance de donner plus de temps à Ozark pour terminer la saga des Byrdes de la meilleure façon. C’est une si belle aventure pour nous tous depuis le départ – à la fois à l’écran et dans les coulisses – donc on est très heureux d’avoir la chance de la terminer de la manière la plus satisfaisante possible.

À en croire ces propos, les scénaristes d’Ozark devraient avoir toute la liberté de développer l’histoire de la fin de la série comme ils l’imaginent. Les fans devraient donc être contents de le savoir et impatients de découvrir ce qui les attend.