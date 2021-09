Ozark : massacre à l'horizon dans les premières images de la saison 4

Netflix a dévoilé les premières images de la saison 4 de "Ozark", série portée par Jason Bateman et Laura Linney et devenue un des rendez-vous préférés des abonnés de la plateforme. Rendez-vous en 2022 pour un final qui s'annonce grandiose.

Ozark : le temps du solde de tout compte

Marty Byrde et Wendy Byrde vont-ils encore plus loin dans les ténèbres du narco-trafic ? C'est ce qui semble être le cas pour la saison 4 de la série Ozark. Celle-ci vient en effet d'être annoncée par quelques images. Et celles-ci constituent un teaser qui suggère un maximum de violence et de noriceur. Après une saison 3 où les disparitions violentes et les trahisons se sont succédées, la saison 4 semble s'inscrire dans la même lignée. Il faut donc s'attendre à du spectacle, sombre et sanglant. Ne serait-ce que parce que cette saison, annoncée le 30 juin 2020, sera la dernière de la série, devenue culte depuis sa première diffusion en juillet 2017.

Une saison 4 en deux parties

Découpage à la mode, la série diffusée sur Netflix sera scindée en deux parties, à la manière par exemple de La casa de papel. 14 épisodes sont ainsi annoncés pour 2022. Sans plus de précision, pour le moment, quant à la période. On peut s'attendre à ce que dans ces deux parties Jason Bateman, acteur principal, producteur, et réalisateur de plusieurs épisodes de la série, propose un final en apothéose pour ce qui est en effet devenu une valeur sûre de la plateforme Netflix et une production narco-policière remarquable.

Ozark ©Netflix

Les premières images de la bande-annonce montrent une fête en familles de narco-trafiquants. Une ambiance joyeuse où les flûtes de champagne voisinent avec les fusils d'assaut. Puis ces images cèdent brutalement la place à celles de Marty et Wendy dans une salle de bain. Ils sont couverts de sang et de ce qui semble être des morceaux de chair, jusque dans les cheveux. Une scène qui s'inscrit directement à la suite du final de la saison 3... Marty aide Wendy à s'en nettoyer, ce qui indique - s'il le fallait encore - de quoi se nourrit maintenant leur couple et partenariat. Une courte bande-annonce dans la lignée donc de ce que construit Ozark depuis sa première saison, une plongée dans les arcanes du trafic de drogue et du blanchiment d'argent, qui ne peut se finir que tragiquement...

Rendez-vous en 2022 pour la conclusion d'Ozark !