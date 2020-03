Ozark : Netflix dévoile un trailer tendu pour la saison 3

Vous avez aimé ? Partagez :

Les premières images de la troisième saison d’ « Ozark » promettent une ambiance très tendue dans la suite de l’histoire proposée depuis 2017. L’enjeu semble monter d’un cran pour les personnages par rapport aux premières saisons.

La troisième saison d’Ozark, portée par Jason Bateman et Laura Linney, se dévoile. Après deux premières saisons qui avaient été plébiscitées par le public, Netflix vient de sortir une bande-annonce pour la suite de l’histoire entamée en 2017.

L’histoire d’Ozark est centrée sur Marty Byrde (Bateman), un conseiller financier de Chicago qui blanchit de l’argent pour un baron de la drogue dirigeant le deuxième plus gros cartel du Mexique, et est forcé de déménager de Chicago après que son partenaire l’a trahi. Il se retrouve alors aux monts Ozarks, de grands lacs situés en plein cœur de l’Amérique, avec sa femme Wendy (Linney) et leurs deux enfants, Charlotte (Sofia Hublitz) et Jonah (Skylar Gaertner).

Mais, alors qu’il pensait avoir échappé à ses problèmes, il se retrouve en concurrence avec un dealer local et une petite bande de voyous dirigée par une jeune fille de 19 ans. En plus de cela, Marty doit éviter d’attirer l’attention d’un agent du FBI, sur ses traces.

Une bande-annonce sous tension

Les premières images de la nouvelle saison nous annoncent une atmosphère très tendue pour les personnages. Marty et Wendy semblent n’avoir d’autre choix que de continuer à frauder avec le casino qu’ils possèdent maintenant, sous peine de se mettre à dos leurs actionnaires, qui se révèlent être de dangereux criminels.

Les deux personnages doivent en plus gérer leur relation personnelle, qui semble se détériorer. Ils ne semblent plus se faire confiance l’un à l’autre. Au début de l’extrait, on découvre même Wendy menacer son mari d’un revolver, sans savoir si elle appuie ou non sur la gâchette.

Ce trailer nous promet donc une suite aux enjeux très importants, sur fond de fraude et de secret. Le filet semble se resserrer autour de Marty, et on se demande comment il parviendra à se sortir de la situation dans laquelle il s’est empêtré.

Ozark a été crée par Bill Dubuque et Mark Williams, qui ont déjà collaborés ensemble sur le film Last call, porté par Gerard Butler, Alison Brie et Willem Dafoe. Tout comme les deux premières, la troisième saison sera découpée en 10 épisodes d’environ 50 minutes.

Les nouveaux épisodes seront disponibles à partir du 27 mars prochain sur la plateforme de streaming.