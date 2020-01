Ozark saison 3 : une date de sortie et des premières images

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Ozark

Petite soeur de « Breaking Bad », la série Ozark a encore des choses à nous raconter. La troisième saison était attendue pour cette année sur Netflix et la plateforme vient de dévoiler la date de sortie officielle, ainsi que des premières images qui prouvent que l’ambiance n’a pas bougé d’un iota.

Dans Ozark, Marty, un conseiller financier résidant à Chicago, cache un lourd secret : il blanchissait de l’argent pour un baron de la drogue. Mais lorsqu’il se fait trahir par son associé, il prend immédiatement la décision de quitter sa ville pour partir dans la région moins sexy des Ozarks. Une nouvelle vie qu’il impose notamment à sa famille, obligée de le suivre dans cette fuite. Mais la vie ne sera pas aussi simple qu’il le pensait. En plus d’être dans l’oeil du FBI, il doit composer avec un dealer local qui se sent menacé et par un gang cherchant à lui extorquer de l’argent. Marty marche sur des oeufs pour préserver les siens.

La série a deux gros atouts. Le premier, c’est Jason Bateman, excellent dans le rôle principal. Lui qu’on a plutôt l’habitude de voir dans des comédies, trouve ici un rôle plus sérieux. Il sait néanmoins user son potentiel comique lorsque la série le demande, mais ce n’est pas sur ça qu’elle mise. Face à lui, Laura Linney est toute autant excellente. Le second atout, c’est ce décor, atypique, des Ozarks. Cette région américaine, dans le Missouri, a une aura envoûtante. Les dominantes de couleurs assez froides de la photographie épousent à la perfection les éléments sauvages des Ozarks.

Une date pour la saison 3 d’Ozark

Deux saisons ont déjà vu le jour sur Netflix et on ne saurait dire jusqu’où compte aller l’intrigue. La troisième saison d’Ozark doit sortir cette année, sans qu’aucune date n’ait été donnée jusqu’ici. La plateforme vient de rompre le silence en annonçant dans un court teaser qu’elle débarquera le 27 mars prochain !

En dehors de ce petit montage qui annonce que Marty risque de jouer gros, quatre premières images ont été mises en ligne, avec notre héros omniprésent. L’interprète avait exprimé son inquiétude pour son personnage lors de l’annonce de cette saison. Ruth sera sûrement une ennemie à affronter et la famille Byrde ne sera pas forcément la plus soudée. Une bande-annonce ne devrait plus tarder à tomber, avant que les épisodes ne soient mis à notre disposition. Découvrez ci-dessous les nouvelles images :