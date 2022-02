Ozark saison 4 : une date et un teaser tendu pour la partie 2

Moins commentée que des gros hits de la plateforme, la série "Ozark" est pourtant hautement recommandable. La fin est toute proche, avec une seconde partie de saison 4 qui doit arriver dans les prochains mois. Netflix vient de dévoiler la date de diffusion ainsi qu'un teaser.

Ozark : un thriller à découvrir absolument sur Netflix

Les audiences ne sont pas toujours une donnée à prendre en compte pour juger la qualité d'un programme. Sinon, Ozark serait reléguée loin derrière les Stranger Things, The Witcher, Squid Game ou encore La casa de papel. Pourtant, elle mérite tout autant - si ce n'est plus ! - l'attention du public. Entamée en 2017 sur la plateforme, elle suit les Byrde menés par le chef de famille, Marty (Jason Bateman). Après une opération ratée pour le compte d'un cartel, ce dernier imagine un plan pour blanchir de l'argent. Afin d'y parvenir, il embarque sa tribu du côté du Missouri, proche des Ozarks. Cependant, des mafieux locaux voient d'un mauvais oeil leur arrivée et les mésaventures ne tardent pas à débuter.

La série ne réinvente pas le thriller mais s'applique à déballer un scénario de qualité, en dessinant des personnages et des enjeux passionnants. On pense parfois à Breaking Bad, sans oser dire qu'elle égale ce prestigieux titre. On pense aussi à True Detective, dans cette manière d'investir un lieu purement américain avec du cachet pour en exploiter la cinégénie.

La partie 2 de la saison 4 a une date de sortie et un teaser

Vous aurez donc compris qu'Ozark vaut très largement le détour et il est encore temps de prendre le train en marche, même si le dénouement approche. La saison 4 sera la toute dernière et elle a été scindée en deux parties pour faire durer le suspense. La première a été lancée en tout début d'année. Les suiveurs du show ont été choqués par certains choix narratifs. Autant dire qu'ils attendent désormais avec impatience la conclusion ! Aucune date de diffusion n'était annoncée jusqu'à présent. Netflix vient enfin de la révéler à l'aide d'un premier teaser. Les fans peuvent désormais noter la date du 29 avril dans leur agenda.

Ruth Langmore (Julia Garner) - Ozark ©Netflix

Ce bref aperçu se concentre majoritairement sur le personnage de Ruth Langmore (Julia Garner), ce que l'on comprend étant donné ce qu'il s'est passé dans la partie 1 de la saison. La jeune femme va chercher à se venger et nous sommes prêts à parier que des morts seront au programme de cette dernière ligne droite. Une bande-annonce devrait sortir dans les prochaines semaines pour continuer de teaser la dernière salve d'épisodes.