Notée 4,3/5 et acclamée en 2022, cette série est enfin de retour cette semaine

La série "Pachinko" va enfin faire son retour sur Apple TV+. La saison 1 avait été un des succès de 2022. Les nouveaux épisodes seront diffusés à partir du 24 août.

Pachinko : une des meilleures séries de 2022

Publié à l'origine en 2017, puis en 2021 en France, le roman Pachinko Min Jin Lee (autrice Américaine d'origine coréenne) a été un important succès dans le monde. Traduit en 30 langues, le livre a été classé en tête de meilleures ventes pendant près d'un an par le New York Times. Il a même été fortement recommandé par Barack Obama pour qui il s'agissait "d'une histoire puissante sur la résilience et la compassion" (via Huffingtonpost). Forcément, l'œuvre de Min Jin Lee a attiré l'attention et Apple TV+ en a proposé une adaptation en série.

Créée par Soo Hugh, Pachinko suit le parcours d'une famille coréenne sur quatre générations, vivant d'abord sous l'occupation japonaise en Corée du Sud, puis immigrant au Japon. Un récit complexe pour une famille qui traverse différentes difficultés selon la période et cherche avant tout à survivre. Racontée du point de vue de Sunja, la série commence au début du XXe siècle et s'étend jusqu'aux années 1980 avec son petit-fils Solomon.

Pachinko ©Apple TV+

Dévoilée le 25 mars 2022 sur Apple TV+, Pachinko a été l'un des beaux succès de la plateforme de streaming. Lors de la diffusion des huit premiers épisodes, la série a été acclamée aussi bien par la presse que le public. Sur Rotten Tomatoes, la saison 1 a ainsi obtenu une note impressionnante de 98% d'avis positifs pour les critiques professionnelles, et de 88% du côté du public. Même constat en France, puisque Allociné affiche une excellente moyenne de 4,3/5 et de 4,1/5 pour la presse et les spectateurs.

La saison 2 arrive enfin

Assurément une des meilleures séries de 2022, Pachinko a néanmoins pris son temps avant de dévoiler sa suite. En effet, c'est près d'un an et demi après la première saison que de nouveaux épisodes vont être dévoilés. C'est à partir de ce 24 août que les abonnés d'Apple TV+ pourront découvrir la saison 2. Cependant, si trois épisodes avaient été mis en ligne d'un coup pour la saison 1, cette fois, il faudra se contenter d'un épisode par semaine. Une bonne nouvelle malgré tout, la saison 2 est également composée de huit épisodes. Enfin, du côté du casting, rappelons qu'outre les présences de Kim Min-ha et Youn Yuh-jung, qui incarnent respectivement Sunja jeune et âgées, Anna Sawai sera aussi de retour dans le rôle de Naomi, après avoir cartonné sur Disney+ avec Shōgun.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce de Pachinko saison 2 :