La saga Pacific Rim va être relancée, mais pas comme on voudrait

L'univers de "Pacific Rim" va s'agrandir, mais pas avec un nouveau film. C'est une série sur les origines du combat entre les Kaijus et les Jaegers qui serait en développement.

Pacific Rim : un film qui aurait mérité mieux

Voilà plus de dix ans maintenant que Guillermo del Toro a dévoilé l'univers fantastique de Pacific Rim (2013). Un film très inspiré par la culture japonaise, puisqu'il y est question de Kaijus, ces créatures géantes semblables à Godzilla. Pour les affronter, l'humanité a fabriqué des robots géants appelés les Jaegers. De quoi rappeler certaines œuvres d'animation japonaise comme Evangelion. Sauf que dans Pacific Rim, pour piloter ces machines, deux pilotes doivent établir une connexion mentale. S'ils y parviennent, ils peuvent contrôler à leur guise l'appareil et affronter les Kaijus dans des combats titanesques.

Pacific Rim ©Warner Bros.

Porté par Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Idris Elba, Charlie Day ou encore Ron Perlman, Pacific Rim est un film de SF très apprécié encore aujourd'hui. Malheureusement, malgré d'assez bons retours, le long-métrage n'a pas été un si gros succès, avec un peu plus de 410 000 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 190 millions de dollars, sans compter les coûts marketing. De quoi rentrer dans ses frais pour la production, mais pas de valider une suite les yeux fermés.

Alors qu'un Pacific Rim 2 était espéré, avec surtout Guillermo del Toro pour le diriger, le public a finalement dû attendre cinq ans pour découvrir Pacific Rim: Uprising (2018), suite trop éloignée du premier opus (elle se déroule 10 ans après) et réalisée par Steven S. DeKnight. Le résultat a été décevant à tous les niveaux, malgré la présence anecdotique de Cailee Spaeny, qui s'est bien rattrapée depuis, devenant l'héroïne d'Alien: Romulus.

Pas de suite, mais une série préquel

Certains espèrent encore une suite de Pacific Rim digne de ce nom. Mais Legendary Entertainment n'a pas l'intention de remettre les Kaijus et les Jaegers sur le grand écran pour le moment. À la place, le studio a décidé de développer une nouvelle série qui reviendra aux origines, a annoncé Deadline. Un préquel, à la manière de Dune: Prophecy, également produit pas Legendary Entertainment. Eric Heisserer (Shadow and Bone, Bird Box) est en charge de la création. Les détails autour sont minimes pour l'instant, mais tout porte à croire qu'il s'agira d'une série live action. Ce qui sera une vraie nouveauté puisque Netflix avait lancé en 2021 la série d'animation Pacific Rim: The Black. On ne sait pas si la plateforme de streaming diffusera ce prochain show, ou si un autre service s'en chargera.

Reste à espérer que ce projet sera bien mené. En cas de succès, il sera toujours possible de rêver à nouveau d'un autre film Pacific Rim...