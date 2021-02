Pacific Rim The Black : le trailer de la série Netflix dévoile des monstres impressionnants

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Pacific Rim : The Black", série animée d'action et de science-fiction à découvrir dès le 5 mars 2021.

Pacific Rim : toujours plus gros !

L'univers de Pacific Rim est né en 2013 sous l'impulsion de Guillermo del Toro. Fan de films de monstres géants comme Godzilla et King Kong, il souhaite créer son propre monde dans ce contexte.

L'idée de départ est du scénariste Travis Beacham avec lequel le réalisateur va travailler pour écrire l'histoire du premier volet. On y suit donc le combat pour la survie de l'humanité. Le monde est attaqué par des Kaijus, des créatures extraterrestres échappées d'une brèche interdimensionnelle près de la faille géologique au fond de l'océan Pacifique. Pour leur faire face, les hommes ont mis au point des Jaeger, robots géants à la force incroyable. Ces monstres d'acier ne sont néanmoins pilotables que par deux pilotes dont les esprits sont connectés par un pont neuronal. Tout un programme est une belle excuse pour que ce blockbuster à 190 millions de dollars nous offre des affrontements fabuleux entre des robots et des monstres. Le casting compte Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Kazinsky, Ron Perlman, et Charlie Day.

Pacific Rim ©Legendary

Il aura droit à une suite 5 ans plus tard, intitulée Pacific Rim : Uprising sous la houlette de Steven S. DeKnight (Spartacus, Angel, Smallville). L'histoire se passe quelques années après alors que les monstres refont leur apparition dans le monde. Le casting est rajeuni, avec la présence de John Boyega, Cailee Spaeny et Scott Eastwood. Le long-métrage n'est pas le succès attendu et la franchise est remise au placard. Elle s’apprête néanmoins à refaire surface dans une série animée dont nous découvrons de nouvelles images aujourd'hui.

"Tiens, un robot géant !"

Nous savons déjà que ce Pacific Rim : The Black se déroulera sur le continent australien. On y suit deux frère et sœur adolescents qui partent à la recherche de leurs parents.

Nous découvrons que des villes entières ont été ravagées par les Kaijus qui sont revenus à la surface de la Terre. On sait que les habitants ont été évacués, même si certains sont mort dans l'attaque. On comprend que les deux héros sont à la recherche de leur famille depuis 5 ans. Ils reviennent dans leur ville natale, complètement détruite, pour voir si des survivants y sont toujours terrés quelque part. Ils y découvrent un enfant et également deux sphères d'énergie qui pourraient les aider pour le fonctionnement de leur destrier d'acier.

Pacific Rim : The Black ©Netflix

La nouvelle bande-annonce montre qu'ils ont été séparés pendant un certain temps, la jeune femme ne croyant plus à la survie de leurs parents. Lors de son trip en solitaire, elle fait une chute dans une crevasse de plusieurs mètres. C'est en fait un complexe high tech qui reprend vie avec sa présence. Elle tombe alors, finalement par hasard, sur un Jaeger immense. Elle y rencontre Loa, une intelligence artificielle qui va l'aider à piloter la machine.

Le frère et la sœur vont se battre contre des Kaijus de tailles différentes. Le duo se fait même poursuivre par des sortes de gros chiens maléfiques dans les rues de la ville en ruine. La surprise de ce trailer, c'est l'apparition en toute fin d'un robot gigantesque qui a également une apparence monstrueuse. Serait-ce un hybride ? Il semblerait que le show contienne de nombreuses révélations qui élargiront la mythologie de la franchise.

La première saison de Pacific Rim : The Black sera disponible sur Netflix en streaming dès le 5 mars.