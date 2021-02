Pacific Rim The Black : premier teaser et une date pour la série Netflix

Après deux films de qualités très différentes, l'univers de "Pacific Rim" trouve un prolongement avec une série d'animation prévue sur Netflix. La plateforme dévoile le premier teaser de "The Black" et annonce la date de mise en ligne des épisodes.

Pacific Rim : la guerre contre les Kaijus n'est pas finie dans The Black

Les amateurs de destruction à grande échelle ont forcément pris du plaisir devant Pacific Rim. Le blockbuster de Guillermo del Toro se déroulait dans un monde où des Kaijus ont émergé de La Brèche, un portail interdimensionnel. Face à cette nouvelle menace très inquiétante, les hommes ne se sont pas laissés faire. C'est ainsi que sont nés les Jaegers, des robots géants permettant de rivaliser avec les monstres. Pour s'en servir, il faut impérativement que deux pilotes soient réunis en même temps par une connexion neuronale. Ce background est évidemment un joli prétexte pour organiser des bastons spectaculaires. Après la réussite commerciale du premier volet, une suite très décevante est sortie, Pacific Rim : Uprising.

À défaut d'avoir un autre long-métrage, c'est sur le petit écran que l'affrontement entre les Kaijus et les Jaegers se poursuivra. Nous savons depuis un moment que quelque chose titré Pacific Rim : The Black se prépare sur Netflix. Un programme en animation qui racontera l'histoire d'un frère et d'une soeur qui vont tenter de retrouver leurs parents disparus à l'aide d'un Jaeger abandonné. La série se déroule après que les Kaijus ont remporté la bataille contre les hommes. L'Australie a évacué ses résidents, laissant derrière elle une terre devenue hostile. Nos deux héros devront se débrouiller pour parvenir à reconstruire peut-être leur famille.

Pacific Rim : The Black ©Netflix

Netflix vient de diffuser un tout premier teaser pour Pacific Rim : The Black. On y découvre le contexte, les deux héros puis le style visuel. Le choix de l'animation est logique pour continuer d'exploiter la marque avec des coûts moindres. Aborder l'univers encore une fois en live action aurait demandé des moyens conséquents et les résultats financiers des deux premiers n'ont pas été suffisamment convaincants pour que Netflix se risque à une telle tentative. En plus de ces images, la plateforme annonce que la mise en ligne des épisodes va intervenir le 4 mars prochain.