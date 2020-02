Painkiller : Peter Berg va réaliser une série Netflix sur la crise des opioïdes

Vous avez aimé ? Partagez :

La crise des opioïdes a déjà fait beaucoup de ravages aux USA et continue encore de faire des victimes en ce moment. Ce fléau intéresse Eric Newman, le showrunner de « Narcos : Mexico », qui développe la série « Painkiller » sur le sujet, avec Peter Berg à la réalisation.

Juste après la mise en ligne de la seconde saison de Narcos : Mexico, Netflix prépare un autre projet sur la drogue, avec toujours Eric Newman à bord. Le showrunner s’intéresse maintenant à la crise des opioïdes, un drame qui touche le peuple américain et les voisins canadiens depuis des années. Cette mini-série composée de huit épisodes va raconter l’émergence de ces produits et les dégâts causés par ceux-ci lorsqu’ils se répandent dans toutes les strates du pays. Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster rejoignent Eric Newman pour l’écriture, quand Peter Berg a accepté de réaliser l’entièreté de la saison.

On apprécie toujours quand une seule personne a la chance de s’occuper de tous les épisodes. C’est, en général, la promesse d’une vraie régularité et d’une homogénéité. Après, rien ne dit que Peter Berg, dont la filmographie oscille entre l’intéressant et le dispensable, sera à la hauteur. Mais le sujet, lui, est plus qu’intéressant ! Le traitement de cette crise s’annonce très réaliste et documenté, avec Patrick Radden Keefe (l’auteur de l’article The Family That Built an Empire of Pain pour The New Yorker) et Barry Meier (auteur du livre Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic) ont été convoqués pour servir de consultants.

Les opioïdes, un poison encore trop mortel

Tout a commencé quand Purdue Pharma a débarqué sur le marché en proposant une solution pour calmer les douleurs. C’est ainsi que les opioïdes ont fait leur entrée dans la société américaine. La communication de la firme tenta de faire croire que ces médicaments allaient soulager les souffrants (notamment ceux atteints du cancer, mais pas que) avec, en contrepartie, une nocivité prétendument faible. Une promesse totalement fausse, comme on s’en rendra compte avec le temps. Ces produits, en libre service, vont provoquer une crise sanitaire d’envergure. Encore, actuellement, des milliers de drogués meurent des suites de leur dépendance.

Dans un registre moins sérieux, Peter Berg s’apprête à sortir Spenser Confidential sur Netflix. Un actionner attendu le 6 mars prochain avec son fidèle compagnon de travail, Mark Wahlberg, en tête d’affiche. Nous sommes à deux doigts d’imaginer que l’acteur puisse être au casting de cette série titrée sobrement Painkiller.