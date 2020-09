Pandora Hearts sur ADN : l'anime qui s'inspire d'Alice aux pays des merveilles

Adaptation télévisée du manga éponyme de Jun Mochizuki, "Pandora Hearts" a connu une diffusion entre le 3 avril et le 25 septembre 2009. Focus sur la série animée, disponible sur ADN, qui doit beaucoup au romancier Lewis Caroll.

L'histoire de Pandora Hearts

Pandora Hearts suit le parcours d'Oz Vessalius, héritier de la plus puissante des quatre grandes familles de la noblesse. Pour ses 15 ans, il doit passer la cérémonie de passage à l'âge adulte que tout noble de sa famille doit respecter. Seulement, durant l'organisation de la cérémonie, des individus encapuchonnés viennent perturber ce qui devait être au départ une formalité. En effet, ils prétendent que Oz n'est pas de ce monde et le précipitent ensuite dans l'Abysse, un monde parallèle et mystérieux, où sont envoyés les pires criminels.

Il y fait alors la connaissance d'Alice, une "Chain" (nom donné aux habitants de ce monde) qui peut prendre l'apparence d'un lapin noir sanguinaire. Cette dernière est un être avec qui les humains peuvent passer des pactes, pouvant alors s'incarner entièrement dans notre monde. Avec l'aide d'Alice, Oz va réussir à sortir de l'Abysse, mais le temps qui passe dans ce monde parallèle n'est pas le même que celui du monde réel. Ainsi, si lui n'a pas changé physiquement, dix années se sont écoulées. C'est ainsi que va commencer sa longue quête de réponses, notamment sur son soi-disant crime. Le jeune homme n'est alors pas au bout de ses surprises pour percer les mystères de l'Abysse, des hommes encapuchonnés, de la ténébreuse organisation Pandora, de la tragédie du Sablier, et bien d'autres encore…

L'influence des romans de Lewis Caroll... Mais pas que !

Rapidement, on se rend compte que Pandora Hearts puise son inspiration auprès des célèbres œuvres de Lewis Caroll : Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir. Ainsi, on retrouve des personnes tels que le Jabberwocky, le chat du Cheshire, Alice ou bien encore le Chapelier (bien qu'ils connaissent une histoire et une caractérisation différente). C'est donc avec plaisir qu'on découvre une relecture toute particulière d'œuvres que l'on a bien connu en tant que spectateur occidental. Toutefois, on pourra également voir comme clin d'œil les romans de Sir Arthur Conan Doyle (comprendre Sherlock Holmes) au travers de la famille Baskerville.

Néanmoins, une autre influence tout aussi importante se fait voir tout au long des vingt-cinq épisodes : celle de Tim Burton. En effet, à l'instar de plusieurs films du réalisateur, les nombreuses touches d'humour sont couplées à une ambiance gothique et sombre. Entre personnages encapuchonnés, abysses mystérieux, passés macabres et sanglants, et créatures surpuissantes disposant d'un chara-design morbide, le récit dispose ainsi d'éléments aussi fascinants que ceux de l'univers burtonien.

Des personnages complexes dans un récit qui l'est tout autant

Le récit de Pandora Hearts est un récit mystérieux dont nous n'obtenons les réponses qu'au compte-gouttes. Et c'est une des forces de la série justement de distiller les éléments de réponses aux très nombreux mystères qui sont soulevés. Cela titille notre curiosité et notre soif de réponses tout au long de la série. Toutefois, il faut passer par un sentiment de confusion tant les personnages sont nombreux, connaissent des liens complexes, certains changeant de statut, voire de nom. Surtout, tous ne sont pas manichéens dans Pandora Hearts ! Ils ont tous un passé riche et des motivations propres, adoptant un point de vue que l'on ne peut forcément juger bon ou mauvais.

Le personnage le plus complexe est Oz, qui paraît être la victime au début de la série jusqu'à ce que plusieurs révélations surviennent le concernant. Ainsi, cela permet de faire évoluer notre regard sur ce personnage. D'autres personnages tels qu'Alice ou Gilbert sont également très intéressants.

Pandora Hearts est actuellement disponible sur ADN.