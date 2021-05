Panic sur Prime Video : c'est quoi cette série teen à la Hunger Games ?

Découvrez "Panic", nouveau programme mêlant drame et aventure au postulat certes déjà éprouvé - mais loin d'être inintéressant. À découvrir à partir du 28 mai sur la plateforme Amazon Prime Video.

Panic : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Panic prend place à Carp, petit village texan perdu au fin fond de l'Amérique. Chaque année, de nombreux jeunes autochtones en âge de quitter leurs foyers décident de tenter leur chance dans un jeu un peu particulier. Baptisée Panic, la compétition dans laquelle ils se lancent est à la fois illégale et particulièrement dangereuse. Le principe est simple : des évaluateurs anonymes lancent des défis périlleux aux concurrents. Défis qui amènent ces derniers à faire face aux choses qui les terrifient le plus. Au début de la série, les compétiteurs sont au nombre de 47. Seulement, à la fin, seul l'un d'entre eux remportera l'énorme somme promise au vainqueur, susceptible de changer sa vie.

Panic ©Prime Video

Le spectateur pourra découvrir cet univers sombre et dangereux à travers les yeux de la jeune Heather Nill, une des participantes, déterminée à remporter la compétition et ainsi prendre un nouveau départ. Fraichement diplômée - à l'instar des autres participants - elle espère pouvoir ainsi s'échapper de la ville qui l'a vue grandir. Plus précisément, Heather compte mettre les 50 000 dollars à profit pour entrer à l'université. Mais plus le jeu avance et plus la jeune femme va tenter de percer les secrets de ce dernier, au risque de découvrir une vérité des plus dérangeante sur Carp.

Battle Royale

Panic ©Prime Video

On peut établir un parallèle entre Panic et Hunger Games. On retrouve dans les deux œuvres le motif de la compétition entre de jeunes adultes dont un seul sort vainqueur. Mais si Katniss et ses petits camarades n'ont pas d'autres choix que de se plier aux règles cruelles du Capitole, dans Panic, les participants sont - visiblement - volontaires. Ainsi, les juges qui établissent les règles du jeu se plaisent à faire miroiter une chance de vivre dans l'opulence à des adolescents pour la plupart paumés et désespérés, prêts à y laisser leur peau. Et justement, qui a créé Panic ?

Nul ne le sait. Ou plutôt, nul ne veut l'avouer. Pour les amateurs de romans, ce jeu potentiellement mortel nimbé de mystère est adapté d'un livre du même nom écrit par la romancière américaine Lauren Oliver. Cette dernière signe d'ailleurs les scénarios des dix épisodes de la première saison du programme.

Panic : avec qui ?

Panic ©Prime Video

Les fans de la série FBI : Portés disparus auront pour leur part le plaisir de retrouver Enrique Murciano au casting de Panic. Ce dernier interprète le shérif de la ville, désespéré de mettre la main sur les organisateurs du jeu. En effet, plusieurs adolescents décèdent chaque année lors de cette morbide partie.

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez plonger dans l'horreur de Panic dès le 28 mai sur la plateforme d'Amazon, Prime Video. Mais surtout, gardez en tête le mot d'ordre de ce jeu dangereux : ne paniquez pas !