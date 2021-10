Parallèles : la série française Disney+ avec Thomas Chomel se dévoile avec une bande-annonce

Disney+ a dévoilé la première bande-annonce de sa série fantastique française : "Parallèles". Le programme, avec notamment Thomas Chomel au casting, arrivera sur la plateforme en 2022.

L'histoire de Parallèles

Comme Netflix ou Amazon, Disney+ doit se plier à certaines règles depuis son arrivée sur le sol français. Notamment, la plateforme américaine se doit de proposer des productions françaises. L'une des premières sera donc Parallèles, une série "qui allie suspense, humour et fantastique", et dont les premières images ont été dévoilée avec une bande-annonce (en une d'article). On retrouve dans cette vidéo un style très Disney avec un visuel de qualité. Et la promesse d'un vrai mystère autour d'un groupe de jeunes.

Parallèles ©Disney+

En plus de cette bande-annonce, Disney+ a dévoilé dans un communiqué de presse le synopsis de la série.

Parallèles raconte l’histoire de quatre amis – Bilal, Romane, Samuel et Victor, dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé. Et tenter de revenir en arrière, dans leur monde "d'avant".

Au casting

La série est créée par Quoc Dang Tran (Dix pour cent, Marianne), est co-écrite par Anastasia Heinzl (Au-delà des apparences) et réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel. Elle est surtout composée d'interprètes connus du petit écran. Principalement Thomas Chomel, qui tient l'un des rôles principaux de Parallèles. Le comédien a eu droit à un sacré coup de projecteur en rejoignant la série de TF1 Clem à partir de la saison 9.

Le reste de la distribution se compose de Omar Mebrouk (HPI), Jules Houplain (Cassandre), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse), Guillaume Labbé (Je te promets), Gil Alma (César Wagner), Elise Diamant (Mensonges), Dimitri Storoge (Les Lyonnais), Agnès Miguras (ASKIP) Maxime Bergeron (Les Fantasmes), Victoria Eber (Au-delà des apparences) et Timoté Rigault (Sam).

Parallèles sera composée de six épisodes de 40 minutes et à découvrir en 2022 sur la plateforme Disney+.