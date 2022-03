Parallèles sur Disney+ : tout ce qui faut savoir sur la nouvelle série française

La série française intitulée "Para//èles" arrive enfin sur Disney+. Cette étonnante création de science-fiction est portée par Thomas Chomel, Omar Mebrouk, Guillaume Labbé et Naidra Ayadi.

Para//èles : une bande d'ados attachante

Après la série Week-end Family avec Eric Judor, la nouvelle production française Para//èles (car c'est comme ça que ça s'écrit) arrive ce mercredi 23 mars sur Disney +. Quoc Dang Tran s'est chargé de la réalisation de cette série. La mise en scène est faite par Jean-Baptiste Saurel et Benjamin Rocher. Ils réalisent leur toute première œuvre dédiée au fantastique, et produite par Disney ! Ce programme de science-fiction s'inscrit dans la même lignée que Dark ou Stranger Things. Composée de 6 épisodes de 40 minutes, la série Para//èles promet un sacré voyage dans le temps.

A la manière des autres séries de SF, Para//èles met l'accent sur ses personnages. Il s'agit ici d'une bande d'adolescents composée de quatre protagonistes liés par un fort lien fusionnel. Leur vie va être complétement chamboulée lors d'un événement mystérieux qui va les propulser dans d'autres dimensions. On retrouve au casting Thomas Chomel, Timoté Rigault, Maxime Bergeron et Victoria Eber.

Para//èles ©Disney

Complétement métamorphosés, on les découvre à un âge avancé. Cette autre version d'eux-mêmes est alors jouée par d'autres comédiens, notamment Omar Mebrouk, Jules Houplain et Jade Pedri. La série tente avant tout de mettre en avant de jeunes talents qui reflètent la société française actuelle. L'accent est mis sur la diversité des personnages qui partagent beaucoup de points en communs, mais qui viennent de milieux différents. Les rôles de chacun sont très étoffés et présentent des personnalités assez complexes.

Une grande aventure spatio-temporelle

L'intrigue de la série va faire voyager les abonnés de Disney + dans une autre dimension. En effet, lors d'une soirée, les adolescents qui se retrouvent dans un lieu atypique, vont vivre une expérience surprenante. C'est à partir de là que tout va être chamboulé et les personnages vont être séparés. Le scénario très prenant va ainsi nous offrir une autre vision des différents protagonistes. On découvre alors leur évolution et leurs changements de point de vue.

Para//èles ©Disney

Autour d'eux, gravitent d'autres personnages qui nous permettent de garder un fil conducteur. On retrouve Naidra Ayadi, Guillaume Labbé, Gil Alma, Elise Diamant, ou encore Dimitri Storog. Entre drame et comédie romantique, la série, assez intimiste, met en avant les relations entre les parents et leurs enfants. Il faut alors s'accrocher, et observer toutes les variations présentent dans les différentes dimensions.

Les effets visuels sont aux rendez-vous

La série Para//èles a été un vrai défi pour ce qui est de la mise en scène. C'est avec subtilité que les effets visuels sont exposés et mêlés à l'intrigue. Evidemment, on est loin des effets spéciaux des gros blockbusters américains. La série se déroule en France près de la frontière franco-Suisse. L'ambiance fantastique est donc renforcée par un majestueux décor naturel. Les personnages évoluent dans un village qui se trouve au cœur du vallée bordée par des montagnes. Ponctuellement, des effets spéciaux viennent signaler le basculement entre les univers parallèles. Tout est amené de façon ludique afin que ce soit bien lisible pour le public.

Para//èles ©Disney

Para//èles : une série pour toute la famille

Quoc Dang Tran, le créateur de la série, s'est inspirés de nombreuses références cinématographiques pour imaginer tous ces univers. Ils évoquent notamment des films tels que Les Goonies ou Stand by me. On ressent également son attrait pour les séries et films des années 80, que ce soient les réalisations de Spielberg, George Lucas ou encore Robert Zemeckis. Des références qui parleront donc à toute une génération. Le ton de la série reste en grande partie "feel good", et cet univers fantastique plaira aux petits comme aux grands. Car c'est toujours avec bienveillance que les différentes problématiques du film sont exposées.

Para//èles est disponible sur Disney+.