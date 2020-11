Paranormal : c'est quoi cette série d'horreur égyptienne sur Netflix ?

Une série horrifique en provenance d'Égypte, c'est suffisamment atypique pour qu'on ne manque pas d'en parler ! Netflix lance "Paranormal" le 5 novembre, une création tirée de romans qui permet à la plateforme américaine d'élargir son catalogue de titres originaux en langue arabe.

Paranormal, une adaptation d'une série de romans

Paranormal est à l'origine un ensemble de livres écrits par l'auteur Ahmed Khaled Towfik. Un Égyptien qui nous a quittés en 2018 et qui laisse derrière lui, entre autres, ces histoires qui ont rencontré le succès auprès des lecteurs. Chez Netflix, le fantastique et l'horreur sont souvent mis en avant. Paranormal, rien qu'avec son titre, le montre à nouveau.

La série créée par Amr Salama présentera le personnage de Refaat Ismail (Ahmed Amin), un hématologue (spécialiste du sang) qui a toujours été guidé dans sa vie par une pensée rationnelle. En tant que docteur, il se montre très cartésien. Mais quand lui et ses proches vont être touchés par des événements qui les dépassent, il va rapidement changer son fusil d'épaule. Située dans l'Égypte des 60's, Paranormal pourrait enfin être LA série en langue arabe qui marche sur Netflix. Sachant que plusieurs livres existent déjà, un succès pourrait faire naître d'autres saisons.

La première saison sera mise en ligne le 5 novembre. On n'attend pas d'elle qu'elle se hisse au niveau des productions de Mike Flanagan (l'excellente The Haunting of Bly Manor sortie le mois dernier reste en mémoire). Mais Paranormal a un coup à jouer en nous présentant un folklore et des croyances avec lesquelles nous ne sommes pas familiers, ici en Europe.

Troisième série en langue arabe de Netflix

Netflix a un plan global pour engranger toujours plus d'abonnés. L'un des axes de travail de la plateforme est de chercher à se procurer ou à créer des productions originales qui viennent de tous les horizons. Europe, Amérique Nord et Sud, Asie et Moyen-Orient, tout le monde a sa chance. La réussite n'est pas toujours au rendez-vous mais cette stratégie à l'échelle mondiale a pour but d'attirer encore plus d'abonnés et de renforcer une première place que Disney+ aimerait bien s'accaparer.

Deux productions de pays arabes ont déjà vu le jour. La première, Jinn, mêle le teen drama avec du fantastique. La seconde, Al Rawabi School for Girls, raconte la vengeance de jeunes filles persécutées à l'école. La liste s'agrandit donc avec l'arrivée de Paranormal.