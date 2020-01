Parasite : Bong Joon-ho travaille sur une série tirée du film pour HBO

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Parasite

Drôle d’idée que voilà ! « Parasite », va être décliné en mini-série grâce à HBO. Bong Joon-ho est impliqué dedans mais on a du mal à comprendre, de prime abord, l’intérêt de la manœuvre. Mais pour qu’une chaîne aussi huppée tente le coup, c’est qu’il y a une bonne idée à développer.

Bong Joon-ho était déjà excellent avant. Mais il est maintenant sur le toit du cinéma sud-coréen depuis Parasite, film redoutable qui a été sacré du prix le plus prestigieux au dernier Festival de Cannes et qui a été désigné comme le meilleur film étranger aux Golden Globes. On attend désormais de voir sa performance aux prochains Oscars, desquels on a du mal à le voir repartir bredouille. Ces prix ne sont pas surprenants étant donné le succès du film, que tout le monde acclame. En racontant le destin croisé de deux familles, l’une riche et l’autre pauvre, Bong Joon-ho a encore une fois démontré qu’il maîtrisait son art à la perfection. Le scénario malin arrivait sans cesse à relancer l’intérêt, en nous guidant dans des directions inattendues, pour accoucher d’un final qui retourne.

Parasite en série, pour faire quoi ?

Selon The Hollywood Reporter, HBO vient de décrocher les droits pour travailler sur une série liée au film. Plusieurs autres acteurs du milieu étaient sur le coup, y compris Netflix, mais c’est déjà une très bonne chose que ce soit la chaîne américaine derrière car on connaît sa régularité qualitative exemplaire dans la création de séries. Cependant, on ne sait pas comment ce programme va se positionner par rapport au film. Plusieurs options existent, la première étant celle d’une suite, mais existent-ils tant de choses à ajouter après le final ? Le fait que la série soit en langue anglaise exclut donc que les personnages reviennent. On peut alors penser qu’elle sera une sorte de réinvention de l’oeuvre originale. En gardant le principe de lutte des classes, il y a moyen de transposer le récit ailleurs – aux USA, dans le cas ci-présent -, pour traiter de thèmes actuels.

Bong Joon-ho sera producteur sur cette série, qui n’a pas encore de feu vert, en compagnie d’Adam McKay (Vice). Pas forcément attendu, ce projet profite du bénéfice du doute parce qu’on a une confiance aveugle en HBO – son année 2019 exceptionnelle en est encore une preuve irréfutable. Et aussi parce que le réalisateur de Parasite ne laissera pas faire n’importe quoi avec son bébé. On attendra les premiers détails pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés.