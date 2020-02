Parasite : une star de Marvel pour la série HBO ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Tout le monde n’a d’yeux que pour « Parasite » après une dernière cérémonie des Oscars où le film a raflé le prix suprême. Un succès qui éclaire le fait qu’une mini-série dérivée du film est en préparation avec Bong Joon-ho et le network HBO. Un premier acteur très connu et fidèle de l’univers Marvel serait dans le viseur pour un rôle principal.

On savait depuis sa première à Cannes que Parasite, le nouveau film de Bong Joon-ho, était une petite bombe. Mais pas au point d’imaginer tout le chemin qu’il a parcouru ensuite, avec un joli succès commercial dans les salles et, au bout du chemin, un historique Oscar du meilleur film, doublé de celui du meilleur film étranger. Jamais un film non-anglophone n’avait réussi une telle performance et c’est avec fierté qu’on admire le maître sud-coréen tout rafler, comme pour récompenser une filmographie quasiment parfaite, et plus généralement l’état plein de vitalité du cinéma de son pays. Avant qu’il ne domine les Oscars, nous avions appris qu’une série dérivée de Parasite était dans les tuyaux, avec Bong Joon-ho associé à Adam McKay. Des questions sur la légitimité d’une telle entreprise étaient justifiées, même si nos craintes étaient fortement atténuées par le fait qu’HBO soit concerné.

Pour justifier la démarche, le réalisateur avait expliqué qu’il avait été frustré lors de l’écriture de Parasite, en ne pouvant y inclure toutes ses idées. C’est de cette frustration que va naître la série, sans qu’on sache si elle sera une version étendue du film (avec les scènes déjà existantes) ou une relecture totale qui gardera uniquement le concept. Se posait alors la question de la langue, et plus généralement du casting. La mini-série allait-elle rester en sud-coréen ou allait-elle transposer ses ingrédients aux USA avec un casting remanié ?

Un peu de Marvel chez Parasite

D’après Collider, c’est cette seconde option qui serait privilégiée. Le média américain dévoile que Mark Ruffalo serait dans le viseur du network pour un des rôles principaux. D’après ce qu’expliquait Bong Joon-ho, la mini-série se focalisera sur plusieurs personnages, pour raconter les rapports de force entre les couches de la société. Celui qui incarne Hulk dans le Marvel Cinematic Universe ne serait pas encore en négociation pour le rôle, il ne s’agirait pour l’heure que simplement d’un intérêt. Rien ne dit que le deal sera conclu mais, si c’était le cas, ce serait un premier bon ajout à ce projet. Vous pourrez retrouver Mark Ruffalo prochainement dans Dark Waters, le nouveau film de Todd Haynes attendu dans nos salles le 26 février prochain. Et si vous voulez vous faire un autre cinéma avant, Parasite ressort dans quelques salles le 19 février dans une version légèrement remaniée en noir et blanc.