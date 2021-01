Paris Police 1900 sur Canal+ : les cadavres s'empilent dans le nouveau trailer

Paris Police 1900 : une violence capitale

Paris Police 1900 se déroule en 1899. Il s'agit d'une fiction historique créée par Fabien Nury. On le connaît notamment pour avoir co-scénarisé le film Les Brigades du Tigres. On peut dire que les deux œuvres peuvent se faire écho, tellement cette nouvelle série nous fait penser, dans son ambiance générale, à celle qui se situait déjà à la Belle époque en 2006.

Nous y suivrons ici l'inspecteur Jouin, jeune et ambitieux, qui va enquêter sur une suite de meurtres n'ayant, en apparence, rien en commun. Pourtant, un lourd secret les connecte. Il va travailler en collaboration avec Louis Lépine, le préfet de police de retour dans la capitale. Focalisés sur la résolution de cette affaire, les deux hommes de loi ne se doutent pas encore qu'un coup d'état se prépare.

Paris Police 1900 ©Canal+

Paris Police 1900 se veut très sombre. Son intrigue mélange des personnages fictifs et d'autres bien réels, créant un univers alternatif remuant. Jouin est interprété par Jérémie Laheurte alors que Marc Barbé prête ses traits à Lépine. La distribution est complétée, entre autres, d'Evelyne Brochu, Thibaut Evrard, Eugénie Derouand et d'Hubert Delattre

Il est 5 heures, Paris s'éventre

La nouvelle bande-annonce de la série nous en apprend plus sur son intrigue lugubre. Un corps de femme est retrouvé mutilé dans une malle. Hélas, en ces temps troublés, ce n'est pas la première victime à connaître ce traitement de défaveur. 247 femmes ont en effet disparu en 1899.

Paris Police 1900 ©Canal+

Une équipe est montée pour enquêter, menée par un inspecteur un peu trop jeune sur le papier. Mais la Mort n'a que faire du sexe de ses victimes et les hommes trépassent tout autant, certains assassinés dans la plus grande sauvagerie. En parallèle se développe en secret un antisémitisme qui n'augure que le pire. Alfred Dreyfus est toujours en prison et son procès divise la France. Meurtres, chantages, émeutes, complots et coups d’État... Rien ne va plus dans la capitale.



L'atmosphère de cette bande-annonce est tendue et la violence omniprésente. Paris est à une époque où le futur et le passé s'entrechoquent. Paris Police 1900 sera lancée dès le 8 février sur Canal +. La première saison sera composée de 8 épisodes de 50 minutes.