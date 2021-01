Paris Police 1900 : un teaser pour la nouvelle série Canal+

Pour sa prochaine production originale, Canal+ a décidé de proposer à ses abonnés une fiction historique. L’intrigue de Paris Police 1900 se déroule en 1899, sur fond de « contexte politique violent » selon les mots de Fabien Nury, son créateur, pour Le Parisien. Le synopsis officiel de la série est le suivant :

Nous sommes cette fois en 1899. La République est au bord de l’explosion, prise en étau entre les Ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d’une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête criminelle qui va révéler un lourd secret d’État. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d'une Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d’une courtisane reconvertie en espionne... Ces personnages que tout oppose vont s'unir pour affronter un coup d’État. La Belle Époque n’a de belle que le nom...