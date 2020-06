Parlement : France TV renouvelle la série pour une saison 2

C'est officiel, la série de France TV "Parlement" sera de retour pour une deuxième saison ! Une bonne nouvelle pour les fans de cette satire politique sortie il y a à peine quelques mois.

Sortie pendant le confinement en avril, la série comique française Parlement a été renouvelée pour une saison 2. C’est sur le compte Twitter de France TV que la nouvelle a été annoncée ce matin. Une nouvelle qui ravira les fans de cette série fraîche et décalée.

“#Parlementlasérie: À quand la saison 2 sur francetv ?” “Je veux la saison 2 de Parlement”. C'est avec les tweets des fans que France TV a dévoilé la nouvelle dans une courte vidéo qui reprend les images pleines d’humour de la première saison.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Parlement raconte l'histoire de Samy, un jeune assistant parlementaire fraîchement débarqué à Bruxelles le lendemain du vote du Brexit. Il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagou. Il va vite se rendre compte qu’il va lui falloir beaucoup plus que ça s’il veut survivre au Parlement…

Une série qui vaut le coup d’oeil

Le créateur de Parlement, Noé Debré, avait exprimé certains souhaits pour une potentielle saison 2 à nos confrères de Première:

Faire une suite qui élargisse le portrait de l'Europe. Aller explorer le Conseil de l'Europe, la Commission... Même moi, je suis très curieux, j'aimerais avoir l'opportunité de voir comment ça se passe.

La fin de la saison 1 laisse aussi une porte ouverte pour le “couple” Samy et Rose, une storyline qui sera sans aucun doute explorée dans la suite de la série.

Si la série en elle-même est une nouveauté, il en est de même pour la majorité des acteurs. C’est Xavier Lacaille qui tient le premier rôle et incarne Samy, le jeune assistant parlementaire plus maladroit qu’autre chose. Si sa tête ne vous dit rien c’est parce qu’il est souvent derrière la caméra : en effet il fait partie (entre autres) des scénaristes de la série Validé. Une production française qui a aussi été saluée par les critiques cette année. Accompagné par Liz Kingsman et Lucas Englander, ils forment ensemble un trio drôle et sympathique.

Cette série est peut-être passé inaperçue pour vous mais maintenant qu’une saison 2 est confirmée, vous n’avez plus d’excuse pour la manquer. Rendez-vous en 2021 !