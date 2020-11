Patria (Canal+) : c’est quoi cette nouvelle série espagnole ?

Canal+ propose dès le 23 novembre une nouvelle série espagnole du nom de "Patria". Une oeuvre des studios HBO tout droit inspirée du roman du même nom qui raconte l’histoire de familles déchirées par un conflit au Pays Basque.

Une série inspirée d’un roman et de faits réels

Patria est une série espagnole créée et écrite par Aitor Gabilondo. Toutefois, la série est adaptée du best-seller du même nom, écrit par Fernando Aramburu en 2016. Si Gabilondo a bel et bien obtenu les droits du roman, il n’avait pourtant pas au départ pensé à une adaptation de livre. Depuis plusieurs années, le créateur avait pensé et repensé à une série sur sa région natale, le Pays Basque (il est originaire de San Sebastian), sans pour autant réussir à achever son écriture. C’est en découvrant le résumé du roman Patria, pas encore publié à l’époque, qu’il découvre enfin l’histoire qu’il aurait aimé raconter. Trois ans plus tard, Patria voit enfin le jour sur les écrans.

Patria raconte l’histoire d’un conflit indépendantiste qui a ensanglanté le Pays Basque, et la difficile réconciliation de deux familles déchirées par le fanatisme politique. On découvre alors l’Euskadi Ta Askatasuna (aussi appelé ETA), une organisation basque indépendantiste, désignée comme criminelle par les autorités espagnoles, et terroriste en France.

Responsable de plusieurs attentats ayant faits plusieurs centaines de morts, le groupe a été dissout en 2018. Gabilondo affirme toutefois qu’il ne s’agissait pas ici de réaliser une analyse du conflit, mais bien de montrer l’impact que cela a eu sur les populations : « Je préfère parler des conséquences, des blessures laissées sur les personnes ordinaires par cette période ».

Patria : une histoire de familles brisées

La série s’étale sur plusieurs décennies, des années 1990 aux années 2010. Dans le livre comme dans la série, les deux familles se déchirent autour d’un meurtre commis lors du conflit. Le jour où l’ETA annonce un cessez-le-feu, la veuve de la victime décide de retourner dans le village où son mari a été assassiné des années plus tôt, pour découvrir enfin le coupable. Patria met en scène l’opposition entre deux mères de famille qui étaient amies avant que le drame se produise. Face à Bittori, la veuve en quête de réponses, on trouve sa voisine Miren, aussi en colère. En effet, son fils Joxe Mari a été torturé et emprisonné pour terrorisme. Il est soupçonné d’être le meurtrier. Après plusieurs décennies, les relations entre les deux familles semblent avoir atteint un point de non-retour, et la réconciliation semblent en apparence impossible.

© HBO

Une oeuvre bel et bien signée HBO

Découpée en 8 épisodes d’environ 40 minutes chacun, on retrouve bien la touche HBO dans cette série très sombre et dramatique. Une ambiance froide qui peut rappeler les différentes créations de ces studios, telles que The Handmaid’s Tale, Chernobyl ou Les Soprano. Un signe donc de la qualité de Patria, à l'accent espagnol, et qui saura sans doute passionner les aficionados des productions HBO.

On ne retrouve toutefois pas de noms très familiers dans le casting de cette nouvelle série, hormis peut-être Elena Irureta qui a été aperçue dans la nouvelle série Coup pour Coup sur Netflix (The Minions of Midas en version originale).

Patria est diffusée en prime-time sur Canal+ dès le 23 novembre et aussi disponible en intégralité sur MyCanal, après avoir été diffusée sur les différentes plateformes mondiales d’HBO mais aussi sur Telecinco en Espagne.