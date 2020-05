Paul Verhoeven va adapter Bel-Ami de Maupassant en série

Paul Verhoeven ne pourra pas sortir son "Benedetta" cette année mais il commence déjà plancher sur son prochain projet, qui sera l'adaptation du mythique "Bel-Ami" de Guy de Maupassant. Une mini-série tournée en France et dans notre langue.

La crise sanitaire aura eu raison du Festival de Cannes 2020 et elle nous prive, par conséquent, de la découverte de Benedetta, le prochain film de Paul Verhoeven qui était l'un des grands favoris pour figurer en Sélection Officielle. Le producteur Saïd Ben Saïd a annoncé que la date de sortie était repoussée à mai 2021, avec bien sûr comme objectif de participer à l'édition suivante du Festival, qui se tient toujours à cette période de l'année. Une situation très frustrante, le nouvel essai de Paul Verhoeven étant normalement prêt mais il sera contraint de rester dans les tiroirs pendant des mois.

Dans un nouveau tweet, Saïd Ben Saïd donne des nouvelles du réalisateur et annonce qu'il planche sur un projet assez inattendu. Le néerlandais s'attaque avec le vétéran Gerard Soeteman à une adaptation dite "contemporaine" du Bel-Ami de Maupassant. Paul Verhoeven et Gerard Soeteman ont une dizaine de collaborations à leur actif mais jamais ils n'avaient travaillé sur un format télévisuel. Car cette relecture de Maupassant prendra l'allure d'une mini-série limitée composée de huit épisodes.

Paul Verhoeven et la France, une affaire qui roule

À croire que Paul Verhoeven a un faible pour la langue française ces derniers temps car, comme ses deux derniers films, la série sera elle aussi tournée dans notre langue. Le tournage se passera également sur notre sol mais il faudra attendre l'été 2021 pour que les caméras entrent en action. Paul Verhoeven a toujours oscillé, dans sa carrière, entre des réalisations dans son pays et des productions à Hollywood. Avec Elle, co-production française, il s'est entouré d'un casting francophone, avec la réussite qu'on sait. Il persévère dans ce sens avec le très attendu Benedetta, adaptation du bouquin "Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne" de Judith C. Brown tirée d'une histoire vraie. Virginie Efira sera en tête d'affiche, en incarnant la nonne homosexuelle - un paradoxe qui ne peut qu'intéresser un auteur comme Paul Verhoeven. On y retrouvera aussi au casting des stars françaises comme Lambert Wilson, Charlotte Rampling ou Clotilde Courau.

Avec une production prévue à la mi-2021, la série Bel-Ami ne devrait pas sortir avant 2022. Aucun diffuseur n'est annoncé mais on pense très fort à Canal+ pour être sur le coup.