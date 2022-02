Peacemaker : la série de James Gunn aura une saison 2

Alors que la saison 1 de "Peacemaker" n'a pas encore de diffuseur en France, la série de James Gunn est confirmée pour une saison 2. John Cena reviendra donc pour de nouveaux épisodes.

James Gunn obtient une saison 2

Entre James Gunn et DC, c'est une affaire qui marche ! Après avoir œuvré chez Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie (2014) et sa suite, le cinéaste est passé chez "l'ennemi" pour réaliser The Suicide Squad. Le film a été un succès et Warner a donc eu la bonne idée de lui confier un autre projet : Peacemaker. Une série spin-off consacrée au personnage interprété par John Cena. Et là encore les retours ont été plus que positifs. Surtout, James Gunn (créateur et réalisateur de la majorité des épisodes) semble avoir eu beaucoup de liberté. On sent, notamment par ses nombreux tweets, qu'il a pris du plaisir avec cette comédie d'action aussi folle que le film The Suicide Squad.

Résultat, HBO Max, qui diffuse la série aux Etats-Unis, lui a donné carte blanche pour une saison 2. James Gunn a confirmé l'information sur son compte Twitter tandis que Comingsoon annonce qu'il réalisera cette fois tous les épisodes.

Une diffusion en France pour Peacemaker ?

Comme précisé plus haut, Peacemaker est diffusée aux Etats-Unis sur HBO Max. Le service doit arriver prochainement en France, mais, a priori, pas avant 2023. Il serait dommage qu'aucune chaîne française ne parvienne à acquérir les droits pour diffuser la saison 1 en attendant la venue du service de streaming. Pour le moment, la décision sur les séries HBO Max se fait au cas par cas. On a ainsi vu des programmes êtres diffusés sur OCS (Love Life), Warner TV (The Flight Attendant) ou encore Salto (Harry Potter : Retour à Poudlard).

Peacemaker ©HBO Max

Pour rappel, Peacemaker se déroule après The Suicide Squad. Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leur mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.