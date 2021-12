Peacemaker : la série se dévoile dans une nouvelle bande-annonce complètement décalée

La série DC « Peacemaker » vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce. Produit et réalisé par James Gunn, le show promet d'être explosif et totalement décalé. Ces nouvelles images confirment en tout cas le retour de John Cena dans la peau du personnage !

Peacemaker : la série dérivée de The Suicide Squad se dévoile

Pour préserver la paix, il est prêt à tout. C'est le mantra de Peacemaker, le héros décérébré incarné par John Cena dans The Suicide Squad. Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad, suite indirecte du film de David Ayer, est sorti l'été dernier. Si les critiques ont été majoritairement positives, qualifiant l’œuvre de James Gunn de blockbuster intelligent, décalé et inventif, le résultat au box-office n'est malheureusement pas à cette image. The Suicide Squad s'est en effet ramassé, avec seulement 167 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 185 millions de dollars. Un échec total pour Warner Bros, qui devrait logiquement arrêter de parier sur la Suicide Squad.

Peacemaker (John Cena) - The Suicide Squad ©Warner Bros

Mais tout n'est pas perdu. En effet, James Gunn, qui a visiblement apprécié travailler avec la Suicide Squad, a décidé d'écrire, de produire et de réaliser une série spin-off centrée sur Peacemaker, le personnage incarné par John Cena. Le comédien est donc de retour dans la peau de ce faiseur de paix un peu particulier. Le show, qui contiendra 8 épisodes, est attendu le 13 janvier prochain sur HBO Max.

Une nouvelle bande-annonce explosive

Sobrement intitulée Peacemaker, la série va se dérouler quelque temps après les événements de The Suicide Squad. Le protagoniste a donc survécu à son affrontement face à Bloodsport, et se remet doucement de ses blessures. Même s'il est passé à deux doigts de la mort, Peacemaker reprend du service et décide de continuer à travailler pour le gouvernement. Mais Peacemaker n'est plus tout à fait le même. Un changement semble s'opérer en lui, et le super-vilain gagne visiblement en émotion et en empathie.

Peacemaker (John Cena) - Peacemaker ©HBO Max / Warner Bros

Cette nouvelle bande-annonce, assez longue puisqu'elle dure tout de même plus de trois minutes, offre une quantité importante d'images inédites. Le ton irrévérencieux de James Gunn devrait être au centre du show, qui met l'accent sur l'humour et la dérision. John Cena incarne un solide personnage, entre violence, stupidité et ressorts émotionnels nouvellement nés. Le ton du personnage et de la série promettent d'être un véritable événement, à retrouver début 2022 sur HBO Max. Outre la présence de John Cena, le reste du casting se compose notamment de Freddie Stroma, de Danielle Brooks ou encore du grand Robert Patrick !