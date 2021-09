Peacemaker : premier aperçu de la série spin-off de The Suicide Squad

Le réalisateur James Gunn vient de partager un aperçu de sa future série « Peacemaker ». Portée par John Cena, il s'agit d'une série spin-off du récent film « The Suicide Squad ». Le show est attendu sur HBO Max en janvier 2022.

Qui est Peacemaker ?

Dans les comics, Peacemaker est créé en 1966 par Joe Gill et Pat Boyette. À l'origine, ce personnage a été imaginé pour Charlton Comics, avant de rejoindre plus tard l'univers DC Comics. Chez Charlton Comics, Peacemaker est dépeint comme un super-héros, mais dès son arrivée chez DC, il est davantage présenté comme un anti-héros voire un super-vilain. A l'origine, Christopher Smith est un diplomate qui, pour faire respecter la justice quand son activité légale se montre impuissante, devient un héros costumé doté de nombreuses armes qu'il utilise contre les dictateurs.

Peacemaker (John Cena) - The Suicide Squad ©Warner Bros

Le personnage vient de gagner très sensiblement en popularité puisque James Gunn a décidé de le mettre dans son film The Suicide Squad, sorti le 28 juillet dernier. Pour l'occasion, c'est le comédien John Cena qui prête ses traits à cet anti-héros assez particulier. The Suicide Squad a reçu des critiques largement plus positives que le premier opus. Malheureusement, le long-métrage est un échec au box-office avec seulement 165 millions de dollars de recettes pour un budget de 185 millions. Il n'empêche que James Gunn veut néanmoins développer Peacemaker dans sa propre série.

Une nouvelle image pour la série

Basée sur le personnage présenté dans The Suicide Squad, la première saison de Peacemaker comprendra 8 épisodes, écrits et réalisés par James Gunn. Outre le retour de John Cena dans le rôle principal, le reste de la distribution se compose notamment de Freddie Stroma, de Steve Agee ou encore de Danielle Brooks. Récemment, James Gunn a révélé la toute première image de Peacemaker sur son compte Twitter. Sur le cliché, Peacemaker semble s'être fait de nouveaux amis.

Les détails de l'intrigue sont toujours gardés secrets, mais elle explorera probablement les origines de Peacemaker. Ce dernier est un homme qui croit en la paix à tout prix, peu importe le nombre de personnes qu'il doit tuer pour l'obtenir. Le show devrait faire ses débuts en janvier 2022 sur HBO Max, tandis que la première bande-annonce du projet va débarquer le 16 octobre prochain à l'occasion de la deuxième édition du DC FanDome. En attendant, on vous laisse avec cette toute première image :