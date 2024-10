Attendue depuis plus de deux ans, la suite de cette série DC se dévoile enfin

James Gunn a dévoilé une première image de la saison 2 de "Peacemaker", particulièrement attendue par les nombreux fans suite au succès du premier chapitre.

La saison 2 de Peacemaker se fait attendre

Après avoir été introduit dans The Suicide Squad, Peacemaker a eu droit à sa propre série, dont la première saison a été dévoilée en 2022. Le personnage incarné par John Cena et prêt à tout pour faire régner la paix s’y voit confier une nouvelle mission d’une importance capitale : empêcher une armée de papillons de l’espace de détruire le monde. Pour beaucoup, Peacemaker est l’une des meilleures histoires à avoir été proposées par DC ces dernières années. Sur Rotten Tomatoes, les fans ayant donné leur avis sur la première saison de la série lui ont donné le score de 89%. Les journalistes ont été encore plus séduits, lui octroyant une moyenne de 93%. La saison 2 de la série, logiquement lancée après le succès de la première, se fait toutefois attendre. Mais une première image vient d’en être dévoilée.

James Gunn partage une première photo

Pour les fans de DC, surveiller les réseaux sociaux de James Gunn n’est jamais une mauvaise idée. Car ce dernier aime partager de façon régulière des informations sur les projets sur lesquels il travaille. Il l’a encore récemment prouvé avec une première photo de la saison 2 de Peacemaker, partagée sur son compte X. L’image est toutefois assez mystérieuse. On y voit un personnage de dos, assis devant un feu de camp et visiblement en tenue amérindienne. Dans les commentaires de la publication, certains spéculent qu’il s’agit de Long Shadow. D’autres d’Apache Chief. Mais James Gunn préserve le suspense sur l’identité du personnage, légendant sa photo de la question « Qui cela pourrait-il être ? ».

Les nouveaux épisodes devraient être prêts pour 2025

La date de sortie de la saison 2 de Peacemaker n’a pas encore été révélée. Mais sa production a débuté en avril dernier, ce qui signifie qu’elle devrait bientôt être terminée. On peut donc espérer pouvoir découvrir les nouveaux épisodes du show en deuxième partie d’année 2025, une fois que le tournage et la post-production auront été achevés. Bien avant cela, la série animée Creature Commandos sera diffusée sur Max à partir du 5 décembre prochain et jusqu’au 16 janvier 2025. Le film Superman de James Gunn sera, quant à lui, visible au cinéma en France à partir du 9 juillet 2025.