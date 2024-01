La meilleure série DC va bientôt revenir mais avec un changement

Les nouvelles sont encourageantes pour la saison 2 de "Peacemaker". James Gunn a donné des informations sur l'avancée de l'écriture avant d'annoncer du changement pour le générique de la série.

Bonne nouvelle pour la saison 2 de Peacemaker

L'univers cinématographique de DC a connu des hauts et des bas ces dernières années. Certains développements de projets ont été chaotiques et pour remettre de l'ordre dans tout cela, Warner Bros. a confié DC Studio à James Gunn et au producteur Peter Safran. Un choix intéressant étant donné que le cinéaste, après avoir collaboré avec Marvel Studio, a réalisé l'excellent The Suicide Squad (2021), et a continué dans cet univers avec la série Peacemaker (2022).

Peacemaker ©HBO Max

Même s'il ne s'agit pas des productions qui ont attiré le plus grand monde (il faut notamment prendre en compte la période de Covid), toutes les deux ont été bien reçues par la presse et le public. La saison 1 de Peacemaker a notamment reçu une note moyenne de 94% de la part de la presse, et de 89% pour les spectateurs sur Rotten Tomatoes. Mais deux ans après sa diffusion sur HBO Max (puis sur Prime Video pour la France en décembre 2022), une saison 2 se fait toujours attendre. Alors qu'il prépare un autre gros projet avec Superman: Legacy, James Gunn a donné des nouvelles du show et se montre plutôt encourageant.

Un nouveau générique à venir

En effet, c'est via le réseau social Thread que le réalisateur a annoncé que la saison 2 de Peacemaker était toujours en préparation et que désormais la moitié des scénarios étaient écrits. Une bonne nouvelle même si cela signifie qu'il faudra encore patienter un moment avant de voir le retour de John Cena dans le rôle de Christopher Smith.

Mais James Gunn a également annoncé qu'il y aura un changement pour la prochaine saison avec un nouveau générique. Si celui de la saison 1 avait ravi les fans pour son côté délirant, le réalisateur a affirmé que le prochain sera différent mais "tout aussi magnifique".

Pour rappel, Peacemaker suit l'équipe d'Amanda Waller qui engage à nouveau Christopher Smith dès sa sortie du coma (suite aux événements de The Suicide Squad). Le super-héros pourtant assez bêta se révèle plus complexe qu'il n'en a l'air...