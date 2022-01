Peacemaker : un dernier trailer complètement dingue pour la série DC

Prévue pour l'instant uniquement sur HBO Max, "Peacemaker" se montre davantage avec un dernier trailer décalé et violent. La série débutera aux Etats-Unis le 13 janvier.

The Suicide Squad se poursuit en série

Après avoir un peu chamboulé le MCU (Marvel Cinematic Universe) avec Les Gardiens de la Galaxie (2014) et sa suite (2017), et avant de diriger un troisième opus (prévu pour 2023), le réalisateur James Gunn est venu en faire autant chez DC. Le réalisateur a en effet repris une équipe de "super-anti-héros" pour les mettre en scène dans The Suicide Squad. Un concept déjà mis en place par David Ayer mais son Suicide Squad de 2016 n'a pas du tout convaincu. DC a donc demandé à Gunn de remettre un peu d'ordre là-dedans en lui laissant la possibilité de reprendre ou non des personnages du premier film.

Peacemaker (John Cena) - The Suicide Squad ©Warner Bros.

Le résultat est absolument génial, violent, drôle, déjanté, avec de vraies idées de mise en scène. On y retrouve Margot Robbie en Harley Quinn et Joel Kinnaman en Rick Flag, tandis qu'Idris Elba a donné vie à Bloodsport, John Cena à Peacemaker, David Dastmalchian à Polka-Dot Man, Daniela Melchior à Ratcatcher 2 ou encore Sylvester Stallone à King Shark. Une équipe de choc qui s'éclate et qu'on espère retrouver (en partie) prochainement. Mais en attendant d'avoir une suite, l'univers va continuer de se développer sur le petit écran avec la série Peacemaker, qui s'offre un dernier trailer (voir en une d'article).

Peacemaker s'éclate dans le dernier trailer

Comme son nom l'indique, la série HBO Max va se concentrer sur ce sociopathe de Peacemaker qui, sous prétexte d'agir pour le bien de l'Amérique et de la liberté, n'hésite pas à massacrer à tour de bras. On le retrouvera après les événements de The Suicide Squad, alors qu'il a miraculeusement survécu. Une fois sorti de l'hôpital, l'équipe d'Amanda Waller (Viola Davis) va faire appel à lui pour une nouvelle mission. Déjà présents dans le film de James Gunn, Jennifer Holland et Steve Agee sont de retour pour diriger Peacemaker, tandis que Danielle Brooks, Chukwudi Iwuji et Freddie Stroma font partie des nouveaux.

Créée et réalisée par James Gunn, Peacemaker s'annonce comme une continuité parfaite de The Suicide Squad avec le bon dosage entre humour et scènes d'action violentes. Surtout, John Cena a trouvé là un rôle parfait pour lui, en décalage total avec la réalité. La série arrivera le 13 janvier sur HBO Max. On espère qu'une chaîne française se réveillera rapidement pour nous la proposer chez nous.