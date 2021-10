Peacemaker : un trailer déjanté pour la série sur le personnage de The Suicide Squad

Après la sortie de "The Suicide Squad" plus tôt cette année, une série consacrée au personnage de Peacemaker va voir le jour sur la plateforme HBO Max. La bande-annonce a été teasée très en amont et elle vient d'arriver durant la DC Fandome.

Peacemaker : une série spin-off à The Suicide Squad

Avec l'apparition de la plateforme HBO Max, Warner et DC comptent bien faire comme Disney et Marvel en profitant du petit écran pour développer des histoires inspirées par les comics. Plusieurs projets pour la plateforme ont été annoncés depuis des mois et certains sont liés à des longs-métrages. On pense à la série sur la police de Gotham qui va se dérouler dans l'univers de The Batman. Il y a également le show dédié à Peacemaker qui doit arriver l'année prochaine.

On a fait la rencontre de ce personnage dans The Suicide Squad. James Gunn a pensé qu'il y avait de la matière pour continuer à se servir du personnage. La fin du film sorti cet été a d'ailleurs ouvert la porte à un retour en nous signifiant que l'anti-héros incarné par John Cena n'était pas mort comme nous le pensions. Cela ne veut pas dire pour autant que la série va se placer temporellement après les événements du film. Il existe l'éventualité que l'on plonge dans le passé du personnage pour découvrir ses origines ou simplement qui il était avant d'entrer dans le Suicide Squad. Le scénario était jusqu'à présent gardé secret mais nous n'avions pas trop d'inquiétude sur la direction prise par le projet car James Gunn était encore dans le coup.

Une bande-annonce déjantée

À l'occasion de la DC Fandome, une bande-annonce a été révélée au public. On retrouve donc un John Cena qui continue d'être totalement délirant et perché dans son rôle. Il ne va pas opérer en solo en étant entouré d'une équipe et accompagné d'un aigle.

Peacemaker (John Cena) - Peacemaker ©Warner Bros./DC

Pour rappel, Peacemaker est un homme qui dédie sa vie à faire régner la paix. Or, son objectif devant être atteint à tout prix, il n'hésite pas à employer des méthodes drastiques. La bande-annonce est fidèle au ton qui a été instauré dans The Suicide Squad. Ceux qui ont aimé le film devraient en avoir pour leur argent avec cette extension sur petit écran. On sent effectivement que James Gunn a apporté son style et sa sensibilité avec beaucoup d'humour. En plus de la bande-annonce, on a appris que le show sera lancé le 13 janvier prochain sur HBO Max.