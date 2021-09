Peacemaker : une première image pour la série DC de James Gunn

Introduit sous les traits de John Cena dans "The Suicide Squad", Peacemaker va ensuite revenir sur le petit écran avec une série qui lui sera entièrement consacrée. Une première image vient d'être dévoilée, en attendant plus d'informations le mois prochain. Attention, l'article contient un spoiler majeur sur le film de James Gunn.

Peacemaker, un membre marquant du Suicide Squad de James Gunn

Le déjanté The Suicide Squad est sorti cet été dans les salles. James Gunn a fourni un travail de bonne qualité, surpassant sans problème le précédent volet réalisé par David Ayer. La nouvelle équipe d'anti-héros a pu compter sur certains anciens, mais ce sont surtout les nouveaux qui se sont signalés. Parmi eux se trouvait Peacemaker, un personnage incarné par John Cena. Il s'est fait remarquer par son physique mais aussi par son caractère très particulier et par sa rivalité avec Bloodsport. Agent de la Paix, il est prêt à faire toutes les crasses pour remplir sa mission. C'est tout le paradoxe, puisqu'il n'hésite pas à employer une violence excessive pour répondre à ses objectifs.

Peacemaker (John Cena) - The Suicide Squad ©Warner Bros./DC

Une figure intéressante, qui a terminé The Suicide Squad dans un sale état. James Gunn a orchestré un immense jeu de massacre durant lequel du monde y a laissé sa peau. Nous pensions que Peacemaker était vaincu mais une scène post-générique a précisé qu'il était bien en vie. Avant même la sortie du film, il fallait s'attendre à ce qu'il ne soit pas vaincu car une série entièrement dédiée à sa personne a été commandée. Toujours avec James Gunn à la barre, elle est prévue pour venir agrémenter le catalogue de la plateforme HBO Max. À la manière de ce que fait Marvel avec Disney+, Warner veut profiter de la marque DC sur le petit écran, et compte créer des passerelles avec des longs-métrages.

Une première image de la série

On ne sait pas comment Peacemaker va se positionner par rapport à la timeline de The Suicide Squad. Il se peut que les événements se passent avant ou après. Même si la fin du film penche clairement pour la deuxième possibilité, des retours en arrière sont envisageables. Nous devrions en apprendre plus lors de la DC Fandome qui est prévue en octobre. James Gunn vient d'ailleurs de partager une première image officielle de la série sur laquelle on voit le personnage central au volant de sa voiture. On peut lire, à côté de la plaque d'immatriculation, la date du 10 octobre, soit le jour où une première bande-annonce devrait sortir. De plus, il se peut que la date de diffusion soit révélée également.