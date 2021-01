Peaky Blinders : le créateur annonce de nouvelles séries spin-offs après le film

On n'en a pas fini avec les Shelby ! Après avoir annoncé un film "Peaky Blinders", le créateur Steven Knight a révélé des projets de spin-offs.

Peaky Blinders : ça va couper !

Peaky Blinders a été créé par Steven Knight en 2013. Il s'est inspiré des histoires vécues par les membres de sa famille (pas toujours très proche de la loi), au début du siècle dernier. L'histoire se déroule à Birmingham en 1918, alors que les frères Shelby reviennent de la guerre. La ville industrielle est le berceau d'une certaine criminalité dans laquelle la fratrie compte bien manger une part du gâteau. Aidés par toute la famille, ils forment le gang des Peaky Blinders dont les membres n'hésitent pas à amocher des yeux à grands coups de lame de rasoir qu'ils cachent dans les visières de leurs couvre-chefs. Le chef de la bande se nomme Thomas Shelby (Cillian Murphy), charismatique, séduisant et fin tacticien qui semble toujours avoir un coup d'avance sur la concurrence.

Peaky Blinders ©Netflix

La série suit la dynastie sur plusieurs années, avec les hauts et les bas inhérents à cette vie criminelle qui s'écrit dans la violence et les mares de sang. Nous sommes face à une sorte de Parrain britannique avec un peu plus d’absorption d'alcool.

Le créateur Steven Knight a toujours dit que la série tiendrait sur sept saisons... jusqu'à ce début de semaine. L'Anglais a en effet annoncé que Peaky Blinders se contentera finalement de six. Sachant que la nouvelle allait faire naître la gronde chez les fans, il en a profité pour confier que l'histoire continuerait ensuite "sous une autre forme". Sachant que sa formule énigmatique allait rendre l'audience folle, il confirma le lendemain que ce serait sous la forme d'un long-métrage. Très loquace cette semaine sur l'avenir de sa création, Knight s'est fendu d'une nouvelle révélation.

Par ordre de la chronologie !

Steven Knight était en effet l'invité de nos confrères de Variety à qui il a donné une interview. Il a d'abord donné des informations sur la teneur de ce film Peaky Blinders annoncé plus tôt dans la semaine. Le scénariste explique que le long-métrage est en développement avec une idée déjà solide, avec un début, un milieu et une fin. L'histoire n'est donc pas pensée comme un premier épisode appelant une suite, mais comme une véritable conclusion à l'histoire des Shelby jusque-là racontée. En tout cas au cinéma, car la réponse de Knight se prolonge et contient une surprise de taille.

Peaky Blinders ©Netflix

L'Anglais confie effectivement sans prévenir qu'il espère, qu'après ce film, d'autres séries télé seront développées. Selon lui, elles continueront de raconter l'histoire de cette partie de la population et de cette famille. Il ne souhaite pas vraiment les appeler des spin-offs, mais tout porte à croire que ça y ressemble énormément. Knight ne donne pas plus d'informations mais on sent bien qu'il n'est pas prêt à laisser partir son bébé.

Concernant la saison 7, il confirme que son abandon est du à l'épidémie de Covid-19 qui a fait perdre une année à la production. Néanmoins, que les fans de Peaky Blinders se rassurent, le tournage de la saison 6 a bel et bien commencé en Angleterre. Le compte Instagram de la série a fêté ça en partageant la photo du clap qui a lancé le tournage de la toute première scène. On y découvre un Tommy dans le flou, ce qui représente exactement l'état d'esprit dans lequel le personnage se retrouvera au début de cette nouvelle saison.

On espère une diffusion de ces 6 derniers épisodes pour la fin de l'année sur Netflix. Vous y trouverez d'ores et déjà les 5 premières saisons disponibles en streaming.