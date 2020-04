Peaky Blinders : le jeu vidéo se dévoile

Chose promise, chose due ! Le jeu vidéo adapté de la désormais iconique série britannique "Peaky Blinders" se dévoile dans une bande-annonce et des images inédites... Focus.

Un jeu de réflexion

L'adaptation du programme porté par le talentueux Cillian Murphy se donne à voir en images et en vidéos ! Baptisé Peaky Blinders : Mastermind, ce jeu d'aventure/puzzle devrait ravir les fans du show diffusé par la BBC et Netflix. A noter : le créateur de la série, Steven Knight, a largement collaboré au projet.

Il est toutefois moins rare d'observer l'adaptation d'un jeu en film ou série que l'inverse. Narcos: Rise of the Cartels, supposé ravir les adeptes du programme, n'a par exemple pas rencontré son public... Espérons que Mastermind ne connaîtra pas le même sort !

La minute du soldat

L'action du jeu se situe logiquement à Birmingham, peu après la Grande Guerre. L'intrigue est donc antérieure aux événements survenant dans la première saison de Peaky Blinders, mais vous pourrez retrouver les lieux emblématiques de la série, à l'instar du Garrison Pub ou de la demeure des personnages principaux.

La famille de Tommy y est confrontée à une menace que lui seul saura terrasser - grâce à sa ruse sans pareille. L'un des Peaky Blinder est en effet impliqué dans l'assassinat d'un trafiquant chinois : notre héros va tenter de faire la lumière sur cette sombre affaire.

On comprend mieux le nom du jeu, "Mastermind" : le joueur va devoir utiliser ses petites cellules grises s'il veut venir à bout des dangers qui rôdent... Pour ce qui est des personnages, vous pourrez vous glisser dans la peau de Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn. Mais ce n'est pas tout : le joueur a le pouvoir de remonter, avancer ou même stopper le cours du temps, afin de synchroniser les actions des protagonistes et mener à bien le plan.

Les différents personnages ne seront pas égaux en matière de compétences. C'est grâce à leurs divers talents - par exemple, John est particulièrement doué pour les incendies criminels - que vous pourrez venir à bout des énigmes qui paveront votre chemin. Ces dernières seront, bien entendu, de plus en plus délicates. Il faudra veiller à ne pas dépasser le temps imparti mais aussi à ne pas se faire prendre !

Peaky Blinders : Mastermind sortira cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch !