Peaky Blinders saison 6 : Arthur Shelby mal en point dans cette nouvelle image

La saison 6 de "Peaky Blinders" est fortement attendue par les fans. Impactée par la pandémie de Covid-19, la production a pris du retard, mais continue à être tournée actuellement. Pour faire patienter le public, de nouvelles images ont été teasées. Au vu de l’apparence de certains personnages, cette dernière saison pourrait bien être fatale pour eux.

Peaky Blinders : la der des der

Depuis sa première diffusion le 12 septembre 2013, Peaky Blinders s’est imposée comme l’une des meilleures séries actuelles. En effet, sa mise en scène très "cinématographique", son exigence dans les costumes, et sa bande-son anachronique, ont fait du show de Steven Knight un véritable ovni télévisuel. Surtout, la série se dote d’un éminent casting avec des acteurs confirmés tels que Cillian Murphy, Helen McCrory ou bien encore Paul Anderson qui entourent des "rookies" tels que Joe Cole ou bien encore Sophie Rundle. Ne pas oublier que la série sait également s’entourer de guests prestigieux tels que Sam Neill, Tom Hardy, Adrian Brody ou bien encore Anya Taylor-Joy.

Peaky Blinders ©BBC

Pour rappel, Peaky Blinders narre l’épopée du gang réel éponyme qui a sévi durant l’entre-deux-guerres. Ayant la mainmise sur Birmingham et ses environs, cette bande est dirigée d’une main de fer par Tommy Shelby et sa fratrie. La série suit donc les péripéties de cette famille de criminels aussi respectée que crainte.

Fin de partie pour Arthur Shelby ?

La précédente saison nous montrait un Tommy Shelby désormais politicien. Toutefois, il va bien vite se rendre compte qu’entre l’univers de la pègre et celui de la politique, les problèmes sont les mêmes et les ennemis sont tout aussi nombreux. La saison 6 est donc très attendue, surtout que les derniers épisodes de la saison 5 ont montré une famille Shelby bien mal en point. A commencer par Arthur Shelby qui s’est récemment dévoilé dans un look plus négligé que d'habitude.

Très loin de son ensemble chemise-cravate-béret qui fait la marque du personnage, Arthur semble usé et fatigué. Est-ce un indice sur une potentielle fin du plus rugueux des Shelby ? Il faut dire que la saison 5 ne lui a pas fait de cadeaux puisque sa relation avec son épouse Linda s'est totalement détériorée. Cette dernière saison pourrait donc le voir connaître une disparition brutale. A l’image du personnage qu’il a toujours été.

À noter que cette image, partagée par la production de Peaky Blinders, fait suite à un autre visuel présenté quelques temps plus tôt. On pouvait ainsi voir Lizzie Shelby, la seconde épouse de Tommy Shelby. Le personnage incarné par l’actrice Natasha O’Keeffe, était dévoilé dans un look bien plus glamour que celui de Tommy Shelby. Le regard à la fois déterminé et triste, Lizzie Shelby devrait une nouvelle fois être une figure importante de cette nouvelle saison. Surtout que son avenir avec Tommy pourrait prendre un tournant.

Quid d’Helen McCrory dans cette saison 6 ?

Le 16 avril dernier, les fans de Peaky Blinders ont été sous le choc en apprenant le décès d’Helen McCrory. Celle qui faisait partie des personnages centraux de la série depuis ses débuts, risque de laisser un grand vide dans cette dernière saison. Surtout, son personnage de Polly Gray était une figure majeure du célèbre gang de Birmingham. Pour le moment, on ne sait pas si l’actrice a tourné des scènes de cette ultime saison avant sa disparition. On ignore donc si elle apparaîtra dans cette saison 6 ou si la production recastera son personnage.

Polly Gray (Helen McCrory) - Peaky Blinders ©BBC

Peaky Blinders pourra en tout cas compter sur un nouveau guest de taille puisque Stephen Graham sera de la partie dans cette saison 6. L’acteur est un habitué des fictions de gangsters puisqu’on a pu le voir dans Snatch, Public Enemies, Boardwalk Empire ou bien encore The Irishman.

Cette dernière saison de Peaky Blinders (composée de six épisodes) sortira dans le courant de l’année 2022. Elle sera disponible sur Netflix.