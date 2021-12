Peaky Blinders saison 6 : Cillian Murphy en impose sur une nouvelle image

Bonne nouvelle pour les fans de l'iconique "Peaky Blinders", dont la sixième et dernière saison ne devrait maintenant plus tarder ! Découvrez ci-dessous une image exclusive du redouté Tommy Shelby : une chose est sûre, il n'a rien perdu niveau style.

Peaky Blinders, c'est (bientôt) fini

Préparez vos mouchoirs : la sixième saison de Peaky Blinders sera bel et bien la dernière. Il vous faudra dire adieu au brillant Tommy ainsi qu'à son gang haut en couleur. Pour rappel, à la fin de la cinquième saison du programme, la menace ne venait plus "que" des rues de Birmingham pour le leader des Peaky Blinders. En effet, à l'issue des chocs pétroliers de 1929, ce dernier était approché par un politicien particulièrement charismatique. Campé par Sam Claflin, ce nouveau personnage se révélait bien plus dangereux qu'on ne l'aurait imaginé.

Peaky Blinders ©BBC/Netflix

Si l'on ne sait encore que peu de choses sur cette saison 6, Steven Knight, le créateur du programme, a confié dans une interview à NME qu'elle serait particulièrement tragique.

Dans la saison 6, nous allons explorer l’année 1934 et les choses vont empirer. Le rythme s’accélère, les tensions montent, et Tommy est au milieu de tout.

Alors, la série se clôturera-t-elle par la mort de son personnage principal ? Les paris sont ouverts ! Fort heureusement, pour cette toute dernière salve d'épisodes, les afficionados du show auront le plaisir de retrouver le clan au complet, y compris la regrettée Helen McCrory, qui prêtait ses traits à la volcanique Polly. Tom Hardy sera lui aussi de la partie dans le rôle d'Alfie Salomon.

Tommy se dévoile en photo

Antony Byrne, le réalisateur de la saison 6 de Peaky Blinders, a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de Cillian Murphy en costume. En guise de légende, le cinéaste écrit que le cliché symbolise tout à fait la dernière saison du programme à succès. On vous laisse découvrir la photo ci-dessous :

Cette dernière, à la fois claire et obscure, semble donc refléter l'atmosphère crépusculaire des épisodes à venir. Byrne ajoute que l'acteur principal du show et lui-même définissent la fin de la série comme résolument "gothique". Force est de reconnaître que le chef du clan Shelby en jette sur l'image !

Quid du trailer de la saison 6 ?

Le réalisateur a également glissé un mot sur le trailer tant attendu de la saison 6 de Peaky Blinders. Selon lui, il faut s'attendre à ce que ce dernier sorte incessamment sous peu. Un conseil, surveillez vos écrans en quête de ce très sympathique cadeau de Noël !

Alors, que pensez-vous de l'allure de Tommy sur cette photo ? Attendez-vous avec impatience la fin de l'histoire des Peaky Blinders ?