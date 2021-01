Peaky Blinders se terminera avec la saison 6

Le clan Shelby dirigé par l'impérial Cillian Murphy va s'offrir un dernier tour de piste avant de faire ses adieux au public. Alors que la production de la saison 6 a débuté, on apprend que l'excellente série "Peaky Blinders" touchera à sa fin à cette occasion.

By Order Of The Peaky F**kin Blinders...

Peaky Blinders a rapidement fédéré une fanbase lors de la première saison. La série créée par Steven Knight a été lancée en 2013, avec une intrigue basée à Birmingham. Ville industrielle et grise dans laquelle la famille Shelby fait ses petites combines en n'hésitant pas à employer la manière forte quand le besoin s'en fait sentir. À la tête des affaires, Thomas Shelby (Cillian Murphy). Un homme déterminé qui aspire toujours plus à faire croître son empire. Mais ses ambitions lui auront coûté cher et de nombreux ennemis ont tenté de le faire tomber pendant les cinq saisons déjà sorties. La dernière en date montrait le héros en train de s'immiscer dans la vie politique de son pays. La série continuait de miser sur ses qualités, avec toujours plus de largeur dans son déploiement scénaristique.

La fin approche

Une sixième saison était forcément prévue mais elle a pris du retard dans sa conception à cause de la crise sanitaire. Le site officiel de Peaky Blinders nous apprend que l'équipe a pu débuter les prises de vues. La nouvelle ne vient pas seule et on découvre que cette saison à venir sera également la dernière. Étonnant, quand on se souvient que Steven Knight disait en 2018 qu'il comptait aller jusqu'à un total de sept. Nous en aurons une de moins, sans qu'une raison ne soit évoquée dans le communiqué officiel. Il se peut que la crise sanitaire soit une conséquence et ait précipité cette fin plus prématurée. À moins qu'une surprise ne se prépare, comme un film ou un spin-off ? Steve Knight précise que l'histoire va continuer "sous une autre forme."

On fait confiance à l'équipe pour nous sortir une conclusion à la hauteur de tout ce qui la précède. La dernière saison s'était arrêtée avec un Tommy vert de rage après une trahison. La suite reprendra forcément l'histoire où elle s'était arrêtée et nul doute que le sang risque encore de couler. Peaky Blinders est une série qui dépeint un monde impitoyable, avec certaines scènes très violentes. On ne se risquera pas à deviner ce que le final contiendra mais, connaissant l'atmosphère habituelle, nous ne serions pas étonnés de voir un ou deux personnages importants y passer à cette occasion. Peut-être même Tommy, qui sait ?

La saison 6 arrivera normalement en 2021, toujours sur Netflix en France.