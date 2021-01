Peaky Blinders : un des lieux de tournage de la série devient un centre de vaccination

Pandémie oblige, toute aide est la bienvenue actuellement. C'est pour cela que depuis le lundi 25 Janvier, le Black Country Living Museum a ouvert un centre de vaccination contre le Covid-19. Ce célèbre musée en plein air situé près de Birmingham est principalement connu pour servir comme lieu de décor à la série britannique Peaky Blinders.

Peaky Blinders : la série historique immanquable

Pour rappel, Peaky Blinders est, depuis 2013, l'une des meilleures séries du moment. En effet, le show créé par Steven Knight est régulièrement plébiscité pour sa mise en scène digne d'un long-métrage, ses personnages charismatiques et sa bande-son anachronique. Aidé par sa tête d'affiche Cillian Murphy, la série a su se constituer une fan base solide depuis des années, tout comme elle a ramené à la mode les casquettes en tweed.

Peaky Blinders se déroule à Birmingham, durant la période de l'entre-deux guerres. Nous suivons ainsi la famille Shelby, emmenée par le charismatique Thomas Shelby. Racket, contrebande d'alcool, paris illégaux...Tel est le business de ce gang pas comme les autres. Saison après saison, nous suivons donc leurs fascinantes aventures.

Un musée historique pour lutter contre le Covid

Le tournage de Peaky Blinders se déroule principalement dans la ville de Dudley, située près de Birmingham. C'est dans ce lieu que l'on retrouve le Black Country Living Museum, un musée en plein air qui sert de décor à la série. La particularité de ce musée est qu'il plonge ses visiteurs dans la Grande-Bretagne du début de l'industrialisation. Par conséquent, on peut y retrouver des ruelles, des bâtisses, des magasins et des zones industrielles construites comme il y a un siècle !

Peaky Blinders ©BBC

Cette fois, le musée va servir de zone d'accueil et de vaccination pour le public. Premier centre de vaccination de la ville, il sera grandement utile pour une population durement touchée par le Covid ces dernières semaines. En effet, avec l'arrivée d'un variant encore plus contagieux, le pays est sous pression avec déjà plus de 98 000 décès et un nombre de nouveaux cas quotidiens qui se compte par dizaines de milliers ! De ce fait, ce centre de vaccination est vital pour la région car il complètera les injections déjà organisées par les médecins généralistes locaux. On rappelle que pour le moment, 5 millions de britanniques ont déjà reçu leur première dose. Un chiffre que l'exécutif compte bien faire grimper encore plus rapidement pour mettre fin à la crise sanitaire sur son sol. Comme le signifie Natasha Eden, la directrice du musée :

Notre mission est d'être ici pour notre communauté et pour la région. Cela nous donne vraiment l'occasion d'être ici pour notre communauté en ces temps extraordinaires, et de permettre aux gens de venir dans un endroit qu'ils connaissent bien et où ils se sentent à l'aise. Lorsque le NHS (le système de santé publique du pays) nous a contactés, nous avons été très heureux qu'ils aient pensé à nous et qu'ils veuillent nous impliquer.

D'autres lieux touristiques transformés en centre de vaccination

Le cas du Black Country Living Museum n'est pas unique. En effet, de plus en plus de lieux culturels, historiques ou de divertissement se retrouvent de plus en plus transformés en centre de vaccination. Et cela devrait continuer durant les prochains moins pour lutter plus efficacement contre le coronavirus. L'exemple le plus probant actuellement est bien évidemment Disneyland aux Etats Unis. En effet, le célèbre parc d'attraction californien est devenu un méga-centre de vaccination ces dernières semaines.