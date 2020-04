Penny Dreadful - City of Angels : découvrez les différents visages de Natalie Dormer en vidéo

Showtime vient de dévoiler une vidéo des coulisses de "Penny Dreadful : City of Angels", la série à venir dérivée de celle de 2014 portée par Eva Green. Natalie Dormer y présente les différentes apparences prises par le personnage qu’elle interprète.

Après le succès de la série Penny Dreadful, Showtime a décidé d’en produire un spin-off. Intitulé Penny Dreadful : City of Angels, il se situera dans un autre endroit et à une époque différente, et sera donc porté par un tout nouveau casting.

La série originale Penny Dreadful, diffusée à partir de 2014, se déroulait dans le Londres de l’époque victorienne. On y suivait Vanessa Ives (Eva Green), une jeune femme possédant de puissants pouvoirs hypnotiques, qui décide d’unir ses forces à celles d’Ethan Chandler (Josh Hartnett), un homme rebelle et violent, et de Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton), un vieil homme extrêmement riche. Ensemble, ils combattent une menace presque invisible qui ne semble pas humaine et massacre la population.

Le spin-off Penny Dreadful : City of Angels débutera dans le Los Angeles de 1938, au milieu d’un contexte de tension politique et sociale. La ville va alors être secouée par un horrible crime, dont seront chargés le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire, Lewis Michener (Nathan Lane). Ils vont alors se retrouver embarqués dans une vaste enquête sur fond de rites sataniques, de légendes mexicaines et de dangereuses missions d’espionnage du Troisième Reich. Tiago et sa famille vont alors être confrontés à de puissantes forces qui vont menacer de les déchirer.

Et face au détective et son adjoint, un démon du nom de Magda, interprété par Natalie Dormer, sera le principal antagoniste de l’histoire.

Natalie Dormer revêt différentes apparences dans City of Angels

L’interprète de Margaery Tyrell dans Game of Thrones se glissera donc dans la peau du démon dans la série à venir. Mais la particularité de Magda est sa capacité à changer d’apparence. Décrite comme un « agent du chaos » et une « antagoniste supernaturelle », elle apparaîtra donc sous différentes formes dans Penny Dreadful : City of Angels.

Et, dans une vidéo dévoilée par la chaîne américaine, on découvre les apparences que prendra le personnage de Dormer dans la série. Les images alternent entre l’actrice s’exprimant sur les différents personnages qu’elle jouera, et des extraits qui illustrent ses propos.

Outre l’apparence « naturelle » de Magda, on découvre les trois identités qu’elle prend pour se fondre dans la masse. Dormer présente ainsi les caractéristiques d’Alex, Elsa et Rio. Même si il ne s’agit donc que d’un seule et même personnage dans ce spin-off de Penny Dreadful, ces trois apparences paraissent avoir une personnalité très différente.

Comme c’est toujours le cas lorsqu’un acteur s’essaie à l’exercice de jouer plusieurs personnages aux personnalités différentes, il sera donc intéressant de découvrir la performance de Dormer dans la peau de ces différentes identités.

Le premier épisode de Penny Dreadful : City of Angels sera diffusé le 26 avril prochain sur Showtime.