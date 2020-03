Penny Dreadful City of Angels : les personnages de la série se présentent en vidéo

Penny Dreadful City of Angels, la série spin-off de Penny Dreadful débarque fin avril sur Showtime aux États-Unis et sur Canal+ en France. Une nouvelle vidéo présente les nouveaux personnages, entre anges et démons.

La barre est très haute pour Penny Dreadful City of Angels, la série spin-off de Penny Dreadful qui arrive à la fin du mois d'avril. En effet, la série-mère diffusée de 2014 à 2016 (et toujours disponible sur Netflix) était un petit bijou télévisuel comme il en existe peu, porté par Eva Green, sublime dans le rôle de la torturée Vanessa Ives.

À première vue, City of Angels n'a pas grand chose à voir avec Penny Dreadful, si ce n'est qu'elle est toujours écrite par le brillant John Logan. En effet, elle ne se passe plus à Londres à l'époque victorienne mais à Los Angeles en 1938, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, une époque bercée par le folklore mexicain.

On y suivra un jeune policier, fraîchement arrivé à la LAPD, qui devra faire face à un meurtre particulièrement horrible. En enquêtant, il découvrira que des forces obscures veulent s'en prendre à lui et à sa famille, et ces démons ne seront pas tous surnaturels, certains d'entre-eux seront bien humains.

Penny Dreadful City of Angels : les personnages se présentent

Un mois avant la diffusion du premier épisode, Showtime a mis en ligne une vidéo (à découvrir en tête d'article) qui dévoile les coulisses de cette nouvelle série, en donnant la parole aux acteurs principaux. On découvre donc, en plus des nouvelles images, qui sont ces nouveaux personnages, et leurs caractères. Ne nous mentons pas, notre attention est surtout portée sur Magda, le démon interprété par Natalie Dormer, qui semble être au centre de la série.

Magda, le démon aux multiples apparences

Campée par Natalie Dormer, Magda est une entité démoniaque capable de changer d'apparence pour mieux manipuler ceux qui l'entourent. D'après son interprète, elle possède une grande colère au fond d'elle, et entretient une relation complexe avec sa sœur, la Santa Muerte, que l'on peut apercevoir dans ces nouvelles images.

Tiago Vega

Interprété par Daniel Zovatto, Tiago Vega est le premier détective mexicain de la LAPD. Il traverse des vraies montagnes russes émotionnelles et va se retrouver confronté aux pires recoins sombres de l'âme humaine.

Lewis Michener

Joué par Nathan Lane, Lewis Michener est un vieux détective juif de la LAPD chargé de former Tiago Vega. D'après son interprète, il est la caution morale de la série mais fait également des choses sombres.

Dr. Peter Craft

Le Docteur Peter Craft, proche du mouvement nazi, est interprété par Rory Kinnear, bien connu des fans de Penny Dreadful puisqu'il était la créature de Frankenstein dans la série originale. Il s'agit du seul acteur principal à revenir pour ce spin-off. Même s'il serait possible qu'il s'agisse d'une seule et même personne (la créature est immortelle), son apparence et ses actions en faveur du Troisième Reich semblent indiquer le contraire.

Santa Muerte

Cette entité surnaturelle est bien connue dans le folklore mexicain puisqu'elle est la personnification de la mort. Campée par Lorenza Izzo, elle semble avoir un rapport conflictuel avec sa sœur, Magda, ce qui promet des face-à-face dantesques, comme nous pouvons le voir dans ces nouvelles images.

Penny Dreadful City of Angels est attendue le 26 avril prochain sur Showtime, et sur Canal+ en France.