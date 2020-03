Penny Dreadful City of Angels : Satan débarque dans la nouvelle bande-annonce

Vous avez aimé ? Partagez :

Le spin-off de Penny Dreadful « City of Angels » arrive sur Showtime le 26 avril. La tension monte dans la nouvelle bande-annonce avec notamment l’arrivée d’un certain Satan. Elle est à découvrir ci-dessus.

Quiconque aime la série Penny Dreadful, qui compte trois saisons d’une immense qualité, a sûrement hâte de découvrir son spin-off, Penny Dreadful City of Angels, qui sera diffusé à partir du 26 avril prochain sur Showtime, soit quasiment quatre ans après la diffusion du dernier épisode de la série-mère.

La tension monte dans le nouveau trailer

À plus d’un mois de la diffusion du premier épisode, Showtime a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce (à découvrir ci-dessus), dans laquelle les forces du mal semblent être omniprésentes.

Cette nouvelle série, toujours écrite par John Logan, ne se déroule pas dans les rues du Londres victorien, mais à Los Angeles à la fin des années 1930, une période infusée du folklore mexicain, et bercée par l’affrontement entre les partisans de Dieu et ceux du Diable.

On y suivra un jeune détective de la LAPD confronté à un meurtre particulièrement glaçant qui mettra sa foi à rude épreuve, et l’entraînera dans les ténèbres de la ville. Il croisera la route d’une entité démoniaque nommée Magda (et interprétée par Natalie Dormer), capable de modifier son apparence pour mieux manipuler les gens qui l’entourent.

Si Penny Dreadful faisait la part belle aux créatures fantastiques de la littérature fantastique victorienne, son spin-off semble être plus politique avec, comme on peut le remarquer dans ces nouvelles images, une plongée dans le tumulte social de l’époque, notamment marqué par la montée du racisme et l’éclosion de la radio-évangélique. On devrait également croiser des espions du Troisième Reich, et la célèbre Santa Muerte, la personnification de la mort dans la culture mexicaine, qui aura un lien très fort avec Magda.

Seuls deux acteurs de la série-mère sont au casting de ce spin-off : Rory Kinnear, qui interprétait la créature de Frankenstein, et qui campera ici un pédiatre qui tentera de combattre la montée du nazisme, et Patti LuPone, célèbre pour avoir interprété des alliées de Vanessa Ives (Eva Green) dans les deux dernières saisons.