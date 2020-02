Pennyworth: James Purefoy rejoint la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

La série « Pennyworth », centrée sur la jeunesse du célèbre majordome de Batman, aura droit à une deuxième saison, dont le casting se construit petit à petit. James Purefoy fait notamment partie des noms qui rejoignent la suite de la série.

Lancée l’année dernière, Pennyworth, créée par Bruno Heller, qui a notamment contribué aux séries Mentalist et Gotham, a été plutôt bien reçue, à la fois par la critique et le public. La récente annonce d’une deuxième saison n’était donc pas vraiment surprenante, et c’est maintenant les informations sur le casting de cette suite qui commencent à être dévoilées.

La première saison posait les bases de la série. L’histoire de celle-ci est centrée sur la jeunesse d’Alfred Pennyworth (Jack Bannon), le futur majordome de Batman. Dans le Londres des années 1960, le jeune homme est un ancien soldat des Forces Spéciales Britanniques, les SAS. Travaillant ensuite dans la sécurité, il rejoint alors un millionnaire du nom de Thomas Wayne (Ben Aldridge) pour le protéger de ses ennemis.

Un casting qui s’étoffe considérablement

L’acteur anglais James Purefoy, vu dans de nombreuses séries, rejoint ainsi le projet. Il était notamment l’interprète de Marc Antoine dans Rome, et est récemment apparu dans Sex Education, dans laquelle il interprète Remi, le père d’Otis. Il a signé pour interpréter dans Pennyworth le capitaine Gulliver Troy, l’ancien capitaine d’Alfred dans les SAS. Le personnage est décrit comme étant une brute charismatique et cultivée, accro à la boisson, aux femmes et au danger.

Purefoy n’est pas le seul à rejoindre la série. Edward Hogg, vu dans Kill Your Friends et à l’affiche depuis 2017 de Taboo, portée par Tom Hardy, incarnera le colonel Salt, un fonctionnaire en apparence serviable mais à l’âme de tueur. Jessye Romeo, jeune actrice qui interprète Meg Donahue dans Curfew, campera quant à elle Katie Browning, une étudiante en art idéaliste et naïve, dont la vie est chamboulée par la guerre.

En plus de ces ajouts au casting, on sait également que Ramon Tikaram, qui interprétait l’inspecteur Aziz dans la première saison, et Harriet Slater, qui jouait elle la chanteuse Sandra Onslow, et proche d’Alfred, auront un rôle plus régulier dans la suite de Pennyworth.

Les autres comédiens qui incarnaient les principaux protagonistes de la première saison de Pennyworth seront tous de retour. Ainsi, en plus de Bannon et Aldridge, les interprètes de Martha Kane (Emma Paetz), « Bazza » (Hainsley Lloyd Bennet), « Dave Boy » (Ryan Fletcher), Mme Pennyorth (Dorothy Atkinson), Peggy Sykes (Polly Walker), Lord Hardwood (Jason Flemyng) et Bet Sykes (Paloma Faith) poursuivront l’aventure.

Prévue pour cette année, la deuxième saison de Pennyworth n’a pas encore de date de sortie.