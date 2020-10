Pennyworth : un trailer et une date pour la saison 2 du prequel de Batman

Les nouvelles aventures d'Alfred Pennyworth se dévoilent un peu plus dans un premier teaser de la saison 2 qui annoncent aussi sa date de lancement. Retour prévu pour le 13 décembre !

Pennyworth : un passé mouvementé

L'univers de Batman s'est également écrit ces dernières années à la télévision. On découvrait en effet l'enfance de Bruce Wayne dans la série Gotham. Le show a quitté l'antenne l'année dernière au terme de cinq saisons bien remplies qui ont étendu la mythologie avec respect. Ses producteurs, Danny Cannon et Bruno Heller, semblaient ne pas avoir envie de quitter le passé du personnage puisqu'ils ont lancé peu de temps après une autre série au thème encore plus original. Il s'agit en effet de la jeunesse d'Alfred que nous suivons dans Pennyworth. Plusieurs interprètes se sont glissés dans la peau de ce personnage, de Michael Gough à Jeremy Irons, en passant par Michael Caine chez Christopher Nolan. Le majordome, tout en étant un pion essentiel à la dramaturgie de Bruce Wayne, est malgré tout toujours resté au second plan. Ce n'est pas le cas ici.

Nous nous retrouvons en effet dans les années 60 alors qu'Alfred Pennyworth fait partie des Forces Spéciales Britanniques. Il va les quitter pour former sa propre société de sécurité. L'action se passe dans une Angleterre dystopique dans laquelle des exécutions publiques sont diffusées en direct à la télévision. L'homme va devenir la cible de la Raven Society, un groupuscule terroriste qui veut renverser le gouvernement britannique. Pour leur faire face, il va s'allier avec deux agents américains de la No Name League : Thomas Wayne et Martha Kane, les futurs parents assassinés de celui qui deviendra Batman.

Jack Bannon, déjà croisé dans Fury et Imitation Game, prête ses traits au majordome. Ben Aldridge et Emma Paetz sont ses alliés venus de l'autre côté de l'Atlantique. Le casting est complété par Hainsley Lloyd Bennet, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, et Paloma Faith. Ils seront très bientôt de retour pour de nouveaux épisodes.



Nouvelle saison en approche

Nous avons pu en effet voir la bande-annonce promotionnelle de la saison 2 de Pennyworth (voir en une d'article). On y découvre que, un an après les événements de la fin de la saison précédente, Lord Harwood (Jason Flemyng) s’est échappé. Pire que ça, il a réussi son coup d’état, et plongé l’Angleterre dans le chaos !

Côté casting, Simon Manyonda (A la croisée des mondes, Doctor Who) y incarnera Lucius Fox. James Purefoy, vu dans Rome, et Sex Education, interprétera Gulliver Troy, l’ancien capitaine d’Alfred dans les SAS. Le personnage est décrit comme un véritable enfant de cœur : violent, charismatique, cultivée, alcoolique, coureur de jupons et casse-cou.

Autre recrue de poids, Edward Hogg (Kill Your Friends, Taboo) sera le colonel Salt, un fonctionnaire bien sous tous rapports qui ne dit néanmoins jamais non à un petit meurtre. Jessye Romeo (Curfew), campera quant à elle Katie Browning, une étudiante en art idéaliste et naïve, dont la vie est bouleversée par la guerre.

Une belle affiche rouge sang a été dévoilée en plus de la bande-annonce. On y voit le Parlement britannique attaqué par les flammes. La saison 2 de Pennyworth débutera le 13 décembre 2020. Elle est diffusée en France sur Amazon Prime Video.