Percy Jackson : une série arrive sur Disney+

L'adaptation cinématographique des aventures de Percy Jackson devait s'étendre sur plus de deux films mais un troisième épisode n'a jamais vu le jour. La franchise n'est pas abandonnée par Disney, qui va la relancer par le biais d'une série pour sa plateforme Disney+.

Percy Jackson est, comme Eragon, À la croisée des mondes ou Le Monde de Narnia, une saga de fantasy littéraire dont le cinéma s'est emparée sans aller au bout des choses. Dans ces quatre cas, d'autres films auraient pu voir le jour pour conclure les histoires entamées, mais ont été avortés. En attendant mieux ?

On sait que Le Monde de Narnia doit revenir sur Netflix, qu'À la croisée des mondes a eu son reboot HBO en série avec His Dark Materials et maintenant que Percy Jackson va également revenir dans l'actualité. Le second et dernier film en date remonte à 2014. Disney ne s'est pas risqué à en faire un troisième, laissant la licence au placard.

Rick Riordan, l'auteur des romans, vient d'annoncer qu'une série sur la plateforme Disney+ était en préparation :

Un reboot de Percy Jackson plutôt qu'une suite

Les précédentes tentatives au cinéma seront mises de côté pour complètement relancer l'univers depuis le début. Pas question, donc, de retrouver le précédent casting. Mais cette fois, ce seront bien les cinq livres qui seront tous portés sur le petit écran. Chacun d'eux servira pour une saison entière. L'histoire du Voleur de Foudre sera reprise pour la première, avec l'ambition, cette fois, d'aller au bout des choses. Les fans de cet univers seront contents de le voir revenir au premier plan, avec le blason Disney+ qui devrait bien aider à le propulser.

Percy Jackson est une saga destinée aux adolescents. Elle met en scène le héros éponyme, qui découvre, à sa grande surprise, qu'il est le fils de Poséidon. Avec son statut de demi-dieu, il doit assumer son identité et va connaître des folles péripéties parsemées de monstres et de dangers. Rick Riordan puise son inspiration dans la passionnante mythologie grecque et la modernise sur plusieurs points.

Par exemple, les dieux ont forgé un nouvel Olympe au sommet de l'Empire State Building. L'aventure du héros s'étend sur cinq bouquins, dont le dernier met carrément le monde face à sa possible fin si Percy Jackson n'intervient pas. Les lecteurs savent déjà à quoi s'attendre dans cette série qui ne devrait pas prendre de gros risques par rapport au matériau initial.