Perdus dans l'espace : Netflix annonce une saison 3 qui sera la dernière

La famille Robinson, égarée dans un recoin inconnu de la galaxie, va avoir droit à un dernier tour de piste dans une troisième et ultime saison de "Perdus dans l'espace". La série de science-fiction de Netflix pourra avoir une fin en bonne et due forme.

Remake de la série des années 60, Perdus dans l'espace garde le même concept en s'efforçant de nous en mettre plein les yeux avec les technologies de l'époque. L'histoire se déroule plusieurs années dans le futur, alors que la vie sur Terre semble de plus en plus compromise. La famille Robinson est alors choisie pour faire partie des colons qui vont pouvoir migrer sur une autre planète, leur permettant de prendre un nouveau départ. John, Maureen et leurs trois enfants pensent que le voyage va se passer correctement. Mais ce ne sera pas le cas (sinon la série n'existerait pas) et ils vont se retrouver sur une planète inconnue. Face à une nature hostile, les membres de la famille devront être unis pour survivre.

Une saison 3 de Perdus dans l'espace pour clore cette aventure

Perdus dans l'espace avait pour but de divertir toute la famille, avec un spectacle propre visuellement qui pouvait toucher toutes les générations. On a apprécié certains aspects du show, et notamment la relation entre le fiston et son ami robot, mais jamais nous n'avons été transcendés par ce qu'il se passait. La seconde saison n'a pas grandement changé la donne et continua avec les mêmes qualités/défauts. Il en sera probablement de même avec la suite. Une troisième saison va officiellement voir le jour et les fans devront ne la manquer sous aucun prétexte car il s'agira de la dernière. La famille Robinson devrait donc retrouver une vie plus normale à la fin de ces prochains épisodes.

Le showrunner, Zack Estrin, confirme que cette fin n'est pas précipitée et que la série aurait été pensée initialement pour tenir sur trois chapitres. De plus, il ne quitte pas Netflix car il vient, en parallèle, de signer un deal qui s'étend sur plusieurs années pour produire des futurs programmes exclusifs. C'est toujours plus sympathique pour les téléspectateurs d'avoir une fin correcte à une série - ne reparlons pas de The OA... Perdus dans l'espace n'a pas autant agité les réseaux sociaux que des hits comme Stranger Things ou 13 Reasons Why, mais sa popularité a l'air assez solide.

La saison 3 n'a pas encore de date précise pour la mise en ligne. Elle arrivera en 2021 sur la plateforme américaine.