Perry Mason : HBO donne des détails sur les épisodes

Encore un peu de patience avant de découvrir "Perry Mason" sur OCS. En attendant, HBO a dévoilé encore plus de détails sur les épisodes qui arrivent très prochainement sur OCS pour nous.

La série Perry Mason débutera dans un peu plus de deux semaines et HBO se met à dévoiler de plus en plus d’éléments. La série très anticipée marquera le retour de Matthew Rhys à la télévision dans un rôle principal depuis The Americans. Découvrez le poster de Perry Mason ainsi que les descriptions des épisodes ci-dessous (attention spoilers).

Pour rappel, la série suivra le célèbre détective Perry Mason (dont les aventures ont été adaptées bon nombre de fois sous différents aspects) à la fin de la Grande Dépression. Entre la fièvre évangélique, les Jeux Olympiques et autres évènements propres au XXème siècle, l’avocat/détective devra résoudre une enquête qui lui donnera du fil à retordre.

“Everyone is guilty of something” ou “Tout le monde est coupable de quelque chose”. Voilà de quoi faire patienter les fans qui attendent impatiemment le premier épisode de Perry Mason.

Des résumés d’épisodes intrigants

Episode 1: “Chapter One”

Date de diffusion: lundi 22 juin

Los Angeles, 1931. Après une affaire compliquée impliquant un humoriste, Perry Mason (Matthew Rhys) et son partenaire, Pete Strickland (Shea Whigham) sont engagés par l’avocat E.B. Jonathan (John Lithgow). Celui-ci est le mentor de Perry et il a un cas difficile: l’enlèvement brutal du petit Charlie Dodson dont les parents, Matthew (Nate Corddry) et Emily (Gayle Rankin) sont la cible d’une rançon de 100 000 dollars. Après avoir rencontré Herman Baggerly (Robert Patrick) un ancien de l’église de la famille Dodson, Perry, E.B et sa secrétaire Della Street (Juliet Rylance) enquêtent sur la question suivante: pourquoi une famille si modeste serait-elle extorqué pour un tel prix ?

Episode 2: “Chapter Two”

Date de diffusion: lundi 29 juin

Malgré le refus de sa mère (Lily Taylor), la prédicatrice de l’église Soeur Alice (Tatiana Maslany) donne tout le soutien moral et financier de l’église à la famille Dodson. Pendant une investigation de routine, le policier Paul Drake (Chris Chalk) est face à une scène de crime violente qui le mènera sur une piste de preuves déconcertantes. Perry Mason est quant à lui choqué par les confessions de Herman Baggerly. Après avoir mis la pression à Emily quant à l’alibi de son mari, il doit confronter une Della indignée. Les détectives Holcomb (Eric Lange) et Ennis (Andrew Howard) utilisent les trouvailles de Paul Drake à leur avantage.

Episode 3 “Chapter Three”

Date de diffusion: lundi 6 juillet

Afin de devancer l’équipe de l’avocat E.B, le procureur Maynard Barnes (Stephen Root) dévoile des faits choquants. Perry Mason et son partenaire accèdent illégalement à des preuves avec l’aide de Virgil (Jefferson Mays), le contact de Perry à la morgue. Peu de temps après, Perry essaie d’extraire des informations de la part de Paul Drake, qui est soucieux des détectives Holcomb et Ennis. Della remarque un changement dans le comportement de E.B.

Episode 4 “Chapter Four”

Date de diffusion: lundi 13 juillet

Mason et Strickland ont une fois de plus besoin de l’aide (peu légal) de Virgil. Après l'événement effrayant qu’a subi Soeur Alice, sa mère la supplie de retirer ses accusations quant à l’affaire du petit Charlie. E.B doit faire face à sa situation financière et projette ses frustrations sur son assistante.

Le premier épisode de Perry Mason est diffusé le 21 juin sur HBO aux Etats-Unis. En France, la série sera diffusée sur OCS, 24h après la diffusion américaine, à partir donc du 22 juin.