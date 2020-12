Philadelphia : FX annonce quatre nouvelles saisons pour la série avec Danny DeVito et Charlie Day

"Philadelphia" est la sitcom qui bat tous les records de longévité aux États-Unis puisqu'elle vient d'être renouvelée jusqu'à sa 18è saison !

Philadelphia : une histoire d'amitié spéciale

"On n'est jamais mieux servis que par soi-même." Voilà une phrase qui a dû raisonner dans la tête des trois amis comédiens qui ont créé Philadelphia en 2005. Charlie Day est alors apparu dans quelques séries, dont 5 épisodes de New York 911. Rob McElhenney ne peut vraiment se vanter que d'une apparition dans New York, police judiciaire. Glenn Howerton, lui, est celui des trois qui s'en sort le mieux avec des rôles récurrents dans That '80s Show et Urgences.

Le trio d'Américains a donc l'idée de cette série et la propose à la chaîne FX qui est d'accord pour la produire et la diffuser.

On y suit les trois dans les rôles de Charlie, Ronald et Dennis, des amis qui tiennent un bar irlandais un peu miteux de Philadelphie appelé le Paddy's Pub. Bien que différents, le trio se retrouve dans un esprit égoïste, un manque évident de scrupules et une très grande fainéantise.

Philadelphia ©FX

Ce qui fait justement le sel de Philadelphia, c'est que les héros n'en sont pas, mais alors pas du tout ! Leur malhonnêteté les pousse à conspirer autant les uns contre les autres que contre d'autres personnes extérieures. Tout ça, la plupart du temps, pour pas grand chose. La série est traversée par beaucoup de luttes et d'échecs. Au milieu de ce torrent se débat Deandra (Kaitlin Olson), la sœur jumelle un peu violente de Dennis. Dès la saison 2, la série reçoit l'ajout d'un soutien de poids puisque Danny DeVito rejoint le casting dans le rôle de Franck, un homme d'affaires qui flirte avec les lois et devient le copropriétaire du bar.

Une vraie qualité est également à chercher dans l'écriture de la série qui ne se refuse aucun sujet. La peur de la controverse n'a pas sa place ici, et de l’avortement au racisme en passant par la religion, les armes à feu ou le harcèlement sexuel, rien n'est mis de côté.

La beauté de ce show presque artisanal créé par des potes, c'est qu'il est toujours à l'antenne.

La passe de 18

Quand on lit le pitch de Philadelphia, c'est vrai que l'on peut y trouver le sujet d'une série sans fin puisqu'elle parle d'une bande d'amis. Mais même Friends a dû s'arrêter un jour et n'est pas allé au-delà de la 10è saison. Qu'à cela ne tienne, la série de Day, McElhenney et Howerton vient d'être renouvelée pour 4 saisons de plus, ce qui portera le total à 18 ! Un sacré exploit qui leur permet de conforter un de leur record.

Philadelphia ©FX

Philadelphia est en effet devenue l'année dernière la plus longue sitcom en live de l'histoire de la télévision américaine, détrônant The Adventures of Ozzie and Harriet. Cette série prude et familiale a été diffusée de 1952 à 1966. Elle racontait les aventures gentillettes de la famille Nelson sur pas moins de 435 épisodes. Comme quoi, les sujets qui durent ne sont pas toujours les mêmes suivant les époques. Avec 18 saisons, on voit mal quelle série actuelle pourrait venir titiller cette marque impressionnante. Même les mastodontes comme The Big Bang Theory ou Modern Family se sont arrêtées bien avant de s'en approcher.

Le plus dommage dans toute cette histoire, c'est que Philadelphia n'est en ce moment diffusé sur aucune chaîne de télé ou service de streaming en France. Il serait peut-être temps que ça change.