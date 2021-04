Physical : une bande-annonce pour la série Apple avec Rose Byrne

Apple vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle série. Portée par Rose Byrne, "Physical" nous proposera une plongée dans la vie d’une femme qui se découvre une passion pour l’aérobie dans les années 80.

Rose Byrne retrouve des couleurs grâce à l’aérobie dans Physical

La guerre des plateformes de streaming fait rage. Plusieurs d’entre elles ont été créées récemment et elles sont toutes en compétition pour attirer le plus grand nombre d’abonnés. Pour cela, de plus en plus d’entre elles produisent du contenu inédit afin de séduire le public. Parmi elles, Apple dévoilera bientôt sa nouvelle création, destinée à sa propre plateforme, Apple TV+. Il s’agira de la mini-série Physical.

Son intrigue est centrée sur Sheila Rubin, une femme au foyer en proie à des problèmes de dépression dans le San Diego des années 80. Un jour, elle découvre et se prend immédiatement de passion pour la pratique de l’aérobie. Tout change alors pour elle. Elle retrouve des couleurs et entame un chemin vers le succès.

C’est Annie Weisman qui a créé Physical. Trois réalisateurs différents l’ont mise en boîte : Liza Johnson, Stephanie Laing et Craig Gillespie. Ce dernier a dernièrement fait forte impression avec Moi, Tonya, son biopic sur la rivalité entre les patineuses Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Et on pourra bientôt découvrir son nouveau long-métrage, Cruella. Devant la caméra, c’est Rose Byrne qui a été choisie pour jouer la principale protagoniste de Physical.

Des premières images intrigantes

La bande-annonce de Physical tease une série intrigante, légèrement loufoque. On peut ainsi s’attendre à un humour un peu décalé, à la manière de Moi, Tonya. Et si les images ne révèlent pas grand-chose sur l’intrigue de la mini-série, elles nous en apprennent plus sur Sheila.

Sheila Rubin (Rose Byrne) - Physical © Apple TV +

Le personnage campé par Rose Byrne semble débordé par son quotidien particulièrement stressant de femme au foyer. Alors qu’elle doit s’occuper de ses deux enfants, elle trouve une échappatoire dans la pratique de l’aérobie, très en vogue à cette époque. Sa nouvelle pratique semble lui faire un bien fou, et elle se retrouve même bientôt à diriger une classe dans laquelle elle apprend à d’autres pratiquantes la maîtrise de la discipline.

Physical est découpée en 10 épisodes d’une trentaine de minutes. Il faudra attendre un peu moins de deux mois avant de pouvoir découvrir la mini-série. Elle débarquera le 18 juin prochain sur Apple TV+.