Pieces of Her : Netflix renoue avec Toni Collette pour une série

Toni Collette sur Netflix, acte 2 ! L’actrice continue de collaborer avec la plateforme pour les besoins d’une nouvelle série intitulée « Pieces of Her ». Un drama familial tiré du bouquin éponyme de Karin Slaughter qui va permettre à l’australienne de monter encore l’étendue de son talent.

Toni Collette n’a pas, selon nous, toujours eu la reconnaissance qu’elle méritait. Mais depuis la seconde partie des années 2010, elle a réussi à se mettre en avant avec des bons choix de carrière. L’extraordinaire Hérédité, en premier lieu, mais aussi À couteaux tirés ou la série Unbelievable ont été utiles pour prouver ce qu’elle savait faire. Elle brillait dans cette dernière, une création Netflix, en enquêtrice qui veut élucider une série de viols troublants. Programme féministe qui abordait un sujet dur, Unbelievable valait le détour autant pour son traitement que pour ses deux actrices principales (Toni Collette et Merritt Wever).

Pieces of Her, un drame familial autour de lourds secrets

Quand on apprend maintenant via Deadline que Toni Collette remet le couvert avec Netflix, on est forcément contents. Elle sera la star de Pieces of Her, dans laquelle elle campera Laura Olivier, une mère qui est confrontée à une fille, Andy, avec des gros problèmes de communication. Le jour où elle l’invite au restaurant pour fêter ses 31 ans, le repas va tourner au désastre quand un adolescent fait irruption et menace de tuer tout le monde. Laura tente de désamorcer la situation et parvient à le faire dans un inattendu excès de violence. Un geste qui va choquer sa fille et qui va lui faire se poser des questions sur sa véritable identité. Elles vont ensuite se lancer dans un périple risqué au coeur des USA. Ce qui va les changer à jamais.

La série sera composée de huit épisodes, tous réalisés par Minkie Spiro, une habituée du monde de la télévision. Elle aura le temps de mettre en place ses idées sur la durée pour traiter cette histoire de famille complexe. C’est l’avantage de n’avoir qu’une seule personne à la mise en scène ! Toni Collette est la seule actrice annoncée au casting pour le moment. On sait qu’elle va briller dans ce rôle, il lui permettra peut-être de décrocher le Golden Globe qu’elle n’a pas pu avoir pour sa prestation dans Unbelievable.

Pieces of Her ne dispose d’aucune date de diffusion à l’heure actuelle.