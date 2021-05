Plan B : la nouvelle série TF1 nous embarque dans un voyage dans le temps poignant

Julie de Bona est à l'affiche de la nouvelle série "Plan B", qui débute ce lundi soir sur TF1. Ce drame intime retrace, sous fond de SF, le combat d'une mère pour sauver sa fille.

Plan B : ça parle de quoi ?

Florence, incarnée par Julie de Bona dans Plan B, est une quarantenaire épanouie autant personnellement que professionnellement. Elle vit à Marseille avec ses deux enfants adolescents, Lou et Félix. Ils habitent à deux pas de leur père, qui est séparé depuis quelques années déjà de leur mère. Florence est une femme engagée très investie dans sa carrière. Elle est animatrice radio et jongle également avec son association qui vient en aide aux femmes.

C'est une mère de famille très occupée. Mais son monde s'écroule lorsque sa fille âgée de 16 ans, met fin à ses jours. Lou est morte. Ce drame bouleverse toute la famille. Florence, cette femme forte, n'a pas su voir le mal-être de son enfant et la culpabilité la ronge. Elle entend alors parler d'une agence de voyage, Plan B, qui permet de voyager dans le temps. Florence va s'emparer de cette seconde chance pour tenter de comprendre sa fille et éviter à tout prix son suicide.

Un quatuor de choc

Cette nouvelle fiction événement est portée par cette petite famille formée de quatre comédiens de chocs. On retrouve dans le rôle de la mère Julie de Bona, qui était déjà épatante dans le téléfilm Apprendre à t'aimer. Elle a été à l'affiche de Peur sur le lac, et incarne également un personnage dans Le Bazar de la charité. À ses côtés, on retrouve dans la peau de son ex-mari, Bruno Debrandt, que l'on a pu apercevoir dans Caïn et Engrenages.

Plan B © Productions KOTV

Pour ce qui est des adolescents, Félix et Lou, ils sont incarnés par deux jeunes talents. À tout juste 20 ans Kim Higelin, la petite fille de Jacques Higelin, fait ses premiers pas en tant qu'actrice dans Plan B. Elle incarne, très justement, une adolescente en pleine crise, et tourmentée. Elle forme un magnifique duo avec Julie de Bona et nous offre de belles scènes fortes en émotions. Félix, quant à lui, est incarné par Alex Auriant découvert dans Skam France, qui fait également partie du casting de Slalom qui sortira le 19 mai.

Un pari réussi !

TF1 a fait un pari fou en choisissant de diffuser en prime time une nouvelle série teintée de science-fiction. En effet, ce drame intime et familial se tisse sur un fond de SF, puisque le scénario repose sur le voyage dans le temps de Florence. La série est adaptée de la série éponyme québécoise. La chaîne ose et invite le fantastique dans sa nouvelle série, ce qui change un peu des enquêtes policières. Que les téléspectateurs réfractèrent à ce genre se rassurent, Plan B ne présente que quelques touches de SF. Tout ceci est en fait un prétexte pour mieux comprendre et analyser la relation entre cette mère et sa fille.

Plan B © Productions KOTV

Le récit est poignant et sort des sentiers battus. Les quelques moments de fantastique ne nuisent absolument pas à l'intensité émotionnelle des scènes. Le scénario fait réfléchir, et interroge avec finesse la maternité, le couple et les difficultés à s'épanouir professionnellement. Plan B gagne en émotion au fil des épisodes. Le cœur véritable de l'intrigue se base sur cette relation mère-fille. Florence tente, tant bien que mal de comprendre et de réagir correctement avec sa fille qui semble lui échapper.

Plan B © Productions KOTV

Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son entourage. On retrouve Tom Leeb, Cécile Rebboah (Fais pas ci, fais pas ça), Claire Borotra, et Firmine Richard (La première étoile) entre autres. Ce récit haletant est ponctué par de nombreux twists et secousses émotionnelles. Le dénouement de l'histoire en surprendra plus d'un.

Laissez-vous embraquer dans un voyage dans le temps avec Plan B, ce lundi 17 mai sur TF1 à 21h05.