Plan B (TF1) : Tom Rivoire (Les Bracelets rouges) est méconnaissable dans la série

Tom Rivoire fait partie du casting de la nouvelle série événement "Plan B" diffusée par TF1. Le jeune comédien rendu célèbre dans la série "Les Bracelets rouges" est méconnaissable.

Plan B : Tom Rivoire dans un rôle bien différent

Connu dans son rôle de Clément dans Les Bracelets rouges, Tom Rivoire incarne un personnage à des années-lumière de ce dernier, dans la nouvelle série Plan B. Lancée depuis lundi dernier, la fiction événement de TF1 est adaptée de la série éponyme québécoise.

Le scénario retrace la vie de Florence, une animatrice de radio célèbre qui voit son monde s'écrouler lors du suicide de sa fille, Lou. À partir de là, elle va saisir une opportunité en or, qui lui permet de remonter dans le passé et d'éviter ce drame.

La série oscille donc entre science-fiction et drame familial. Portée par Julie de Bona et Kim Higelin, on retrouve également parmi ce casting de choix Bruno Debrandt dans le rôle du père, Alex Auriant qui interprète le frère et Tom Rivoire incarne le petit copain de Lou.

Dans la série Plan B, ce dernier incarne un jeune homme prénommé Enzo. Rebelle et violent, il n'a pas une bonne influence sur sa petite copine. Tom Rivoire est très loin du personnage qu'il interprétait dans la série Les Bracelets rouges. En effet, de 2018 à 2020 le jeune homme se glissait dans la peau de Clément, un adolescent optimiste et déterminé qui se battait contre un cancer.

Les Bracelets rouges © VEMA PRODUCTIONS, TF1

Tom Rivoire métamorphosé en bad boy

Vous ne l'auriez sans doute pas reconnu au premier coup d'œil, mais c'est bien Tom Rivoire qui incarne Enzo, le bad boy. Effectivement, le jeune homme est méconnaissable. Cheveux peroxydés, tatouage sur tout le corps, il incarne un personnage beaucoup plus sombre qu'à son habitude, bien loin de l'adolescent atteint d'un cancer qui avait dû se faire amputer de la jambe dans Les Bracelets rouges.

Dans Plan B, Enzo est un personnage néfaste qui contribue au mal-être de Lou. De son côté, la jeune fille taciturne ne se rend compte de rien, car elle tombe éperdument amoureuse de lui. Sans repères ni limites, il entraîne dans ses travers Lou, qui s'accroche à lui. Leur relation amoureuse est tout sauf saine et Florence va très vite s'en apercevoir.

Plan B © Productions KOTV

Enzo est impoli, vulgaire, et même violent. Lou est enfermée dans cette relation toxique et destructrice. Sa mère va tout faire pour lui ouvrir les yeux et la pousser à quitter le jeune homme. Malheureusement pour elle, la tâche s'avère très difficile.

Comédien depuis l'enfance

Tom Rivoire a l'habitude de se glisser dans la peau de personnages très différents. En effet, petit déjà il était sur les plateaux de tournage, puisqu'il a incarné à l'âge de 11 ans Grangibus dans le film La guerre des boutons. Il a beaucoup joué pour le grand écran, notamment dans Tiens-toi droite, Des nouvelles de la planète Mars et Les grands esprits. Par la suite, il a décroché le premier rôle dans Les Bracelets rouges, le remake de la fiction espagnole inspirée de l'histoire vraie d'Albert Espinosa. Les fans de la série vont devoir se faire une raison, même si la série sera prochainement de retour sur TF1, ils ne retrouveront pas les personnages incarnés par Tom Rivoire, Audran Cattin, Louna Espinosa, Azize Diabaté. En effet, ils ne figurent pas au générique, puisque la saison 4 introduira une nouvelle génération de personnages.