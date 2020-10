Plan Cœur : Marc Ruchmann (Julio) confirme la saison 3

Après deux premières saisons dévoilées en 2018 et 2019, et un épisode spécial confinement, la série française Netflix "Plan Cœur" n’a pas eu droit à un troisième chapitre cette année. Mais selon l’un de ses principaux interprètes, elle reviendra bien pour une suite l’année prochaine, sans que l’on connaisse encore sa date de sortie précise.

Plan Cœur : le bonbon made in Netflix

L’intrigue de Plan Cœur se déroule dans le Paris d’aujourd’hui, et on y suit les péripéties amoureuses de trois amies d’enfance. Deux ans après une rupture, Elsa déprime toujours et n’arrive pas à passer à autre chose. Charlotte, l’une de ses deux meilleures amies, décide alors d’engager « Julio », un escort boy, pour la séduire et l’aider à enfin tourner la page. Après avoir d’abord été réticente à cette idée, Émilie, la troisième membre du trio, accepte de jouer le jeu et de garder le secret de Charlotte pour aider Elsa. Mais alors que l’histoire entre cette dernière et Julio ne devait durer que deux rendez-vous, les choses se compliquent quand l’escort boy commence à développer des sentiments pour la jeune femme…

Plan Cœur a été créée par Noémie Saglio et Julien Teisseire, d’après une idée du scénariste britannique Chris Lang. C’est Zita Hanrot qui interprète Elsa, tandis que les deux autres membres du trio de meilleures amies, Charlotte et Émilie, sont respectivement jouées par Sabrina Ouazani et Joséphine Draï. Julio est joué par Marc Ruchmann, et Syrus Shahidi incarne Antoine, le frère de Charlotte et compagnon d’Émilie.

La saison 3 de Plan Cœur attendue pour l’année prochaine

En plus d’être acteur, Marc Ruchmann, l’interprète de Julio dans Plan Cœur, est aussi musicien. Et à l’occasion de la sortie de son premier album, Réminiscences, il est apparu dans La Boîte à Questions, sur Canal+. Et alors qu’il était interrogé sur Plan Cœur saison 3, il a confirmé que celle-ci allait bien voir le jour. Ruchmann a précisé que le tournage débuterait au début de l’année prochaine, pour une sortie plus tard la même année.

On peut donc espérer découvrir le troisième chapitre de Plan Coeur environ à la rentrée 2021, toujours sur Netflix. Quant à sa durée, l’acteur n’a pas donné plus de précisions sur le nombre d’épisodes dont il serait composé. Mais étant donné que la première saison avait eu droit à 8 épisodes et la deuxième 6 (plus un épisode spécial sorti en août dernier), la longueur du troisième chapitre de la série devrait se situer dans la même fourchette.

Qu’attendre de la troisième saison de Plan Cœur ?

Alors que la première saison de Plan Cœur avait reçu des critiques plutôt positives, à la fois de la part du public et de la presse, la réception du deuxième chapitre de la série avait été beaucoup plus mitigée. Certains fans avaient notamment mis en avant l’incapacité de la série à se renouveler, et un scénario bâclé. Reste donc à savoir si les scénaristes sauront insuffler un nouveau souffle à Plan Cœur pour sa troisième saison, après l’happy ending de la fin du deuxième chapitre.

On peut malgré tout se montrer optimistes sur la future intrigue, car malgré la réception mitigée de la deuxième saison, Netflix a tout de même choisi de renouveler la série. Et alors que de nombreux fans avaient trouvé le scénario de la saison 2 bâclé, la pause d’un an entre l’écriture des deuxième et troisième saisons peut laisser espérer que les scénaristes ont cette fois pris leur temps pour développer une nouvelle intrigue cohérente remplie d’idées innovantes. Il faudra donc attendre l’année prochaine pour pouvoir découvrir le résultat.